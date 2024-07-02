Oynanan oyuna bakın: Afrin’de Mehmetçiğe ateş edenler YPG’li terörist çıktı!

Afrin'de TSK’ya ait zırhlı araçlara ateş açan ve daha sonra etkisiz getirilen kişinin yapılan kimlik çalışması sonucu YPG/PKK terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıktığı öğrenildi. Öte yandan Suriye Milli Ordusu bir açıklama yaptı ve ay yıldızlı bayrağımızı göndere çekti.

Kayseri’de meydana gelen istismar olayından sonra Suriyelilere karşı yapılan saldırılarla başlayan provokasyonlar sürüyor.

PKK/YPG VE IŞİD EL ELE MEHMETÇİĞE SALDIRIYOR

Suriye’de Mehmetçiğin konuşlandığı Türkiye sınırı yakınlarında ki saldırılarda iki bölücü örgütün parmağı olduğu ortaya çıktı. SuperHaber’in elde ettiği bilgilere göre Suriye’de Türk askerlerine ve bayrağına gerçekleşen saldırılarda iki farklı grubun eli bulunuyor. Bu gruplardan biri bölücü terör örgütü PKK/YPG bir diğeri ise IŞİD ile ilintili arap milliyetçisi örgüt Şam Cephesi (Şamiyye) olduğu ifade ediliyor. Bu iki örgütün saldırılarına karşı koyan ve Türk askerinin yanında olan tek kesim ise Suriye Türkmenleri oldu. Öte yandan,

Afrin'de TSK’ya ait zırhlı araçlara ateş açan ve daha sonra etkisiz getirilen kişinin yapılan kimlik çalışması sonucu YPG/PKK terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıktığı öğrenildi.

SURİYE MİLLİ ORDUSU SALDIRILARA TEPKİ VERDİ

Bu arada Suriye Milli Ordusu güçleri, bölgede Türk askeri ve bayrağına yönelik yapılan provokasyonlara tepki gösterdi. SMO, Mehmetçik ve Türk halkına bir mesaj yayınladı. Mesajda ”Biz Suriye Milli Ordusu olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yanındayız. Zeytindalı ve Barış Pınarı harekât bölgesi olarak kanlarımız birbirine karıştı. Lanet olsun hainlere. Suriye halkı ve Türk halkı kardeştir, kardeş kalacak. Yine Özgür Suriye Ordusu'na bağlı Hamza Tümeni, Türk bayraklı ”Gerekli tüm tedbirleri almış bulunmaktayız. Hiç kimse bu kardeşlik ilişkisini bozmaya cüret edemeyecek” şeklinde bir mesaj paylaştı.

MEVLÜT YÜKSEL/süper haber

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