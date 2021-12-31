Öyle bir yangın çıktı ki, resmen şehir tahliye ediliyor!

ABD'de elektrik hatlarının şiddetli rüzgarlar tarafından devrilmesi ve oluşan kıvılcımlardan meydana gelen yangın sebebiyle evlerinden tahliye edilen insanlar yangından olumsuz etkileniyor.

Colorado'da tarihin en büyük yangınlarından birine dönüşme ihtimali olan yangın, rüzgar sebebiyle hızlı bir şekilde yayılıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamayla yangının bu şekilde yayılması durumunda ölü ve yaralıların muhtemel olduğu ifade ediliyor.

Rüzgarın 169 km/s hıza ulaşması ve yangının daha fazla yayılması sebebiyle 370 ev yok olurken 210 evin ise yanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, 6 kişinin de yangından zarar görmesi sebebiyle tedavi gördüğü öğrenildi.

Colorado Valisi tarafından olağanüstü hal ilan edilirken yetkililerden yapılan açıklamada, "Rüzgarların dinmesini, havanın değişmesini umuyoruz." denildi. (İLKHA)