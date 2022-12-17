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Yaşam Öyle bir şey yaptı ki! Adana’da meydan dayağı
Yaşam

Öyle bir şey yaptı ki! Adana’da meydan dayağı

Adana'da vefat eden yaşlı adamın gözlüğünü çalan kişiye leydan dayağı atıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 12:39:00 -
Öyle bir şey yaptı ki! Adana’da meydan dayağı

Adana’da ölen yaşlı adamın evine girip gözlüğünü çalan şahsa mahalleli meydan dayağı atarken, yaşlı adamın torunu “bu ne ölen adamın gözlüğünü çalmışsın” diye tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre olay 16 Aralık günü Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi 60059 sokakta meydana geldi. Ayşe Gül A. aynı sokakta bulunan vefat eden dedesinin evine farklı zamanlarda hırsızın girdiği ve eşyalarının kaybolduğunu fark etti. Son olarak dün evden sesler geldiği fark eden Ayşe Gül A. ve kardeşi eve doğru yaklaştığında içeride birinin olduğunu gördü. Mahalleliden yardım istemesinin üzerine, zanlı kaçmaya çalışırken çaldığı malzemelerle yakalandı. Mahalleliler durumu polise haber verirken hırsızlık şüphelisi de “Allah için beni bırakın” diye yalvardı. Mahalleli hırsıza meydan dayağı attı. Zanlının yanında bulunan çantayı açan Ayşe Gül A. evlerindeki eşyaları görünce şok olurken “Bunlar ne? Ölen insanın gözlüğünü almışsın” diyerek tepki gösterdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hırsızlık zanlısını gözaltına aldı.

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