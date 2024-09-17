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Kadın - Aile Öyle bir şey ki! Hindistan cevizi yağını sürün: 2 malzemeyle saçlarınız güneş gibi parlayacak! 10 puan aldı
Kadın - Aile

Öyle bir şey ki! Hindistan cevizi yağını sürün: 2 malzemeyle saçlarınız güneş gibi parlayacak! 10 puan aldı

Yeniakit Publisher
2024-09-17 01:44:00 - 2024-09-17 02:42:41
Öyle bir şey ki! Hindistan cevizi yağını sürün: 2 malzemeyle saçlarınız güneş gibi parlayacak! 10 puan aldı

Daha parlak ve güçlü saçlar yediden yetmişe herkesin hayalidir. Araştırmacı sonucu 3 günde ortaya çıkan sonuç muhteşem. Saç sorunlarına çare oluyor. Bu yağı mutlaka denemelisiniz. Bu yağ sağlıksız ince ve cılız saçları kontrol altına aldı!

Parlak ve güçlü saçlar yediden yetmişe herkesin hayalidir. Ancak her saç tipinin kendine göre bakım koşulları vardır. Bunun için düzenli saç bakımı yaptırabilir ya da kendiniz evde bir saç bakım rutini oluşturabilirsiniz. Birazdan vereceğimiz tüyoyla güçlü ve sağlıklı sağlara sahip olmak mümkün. Üstelik karışımdaki ürünlerin tamamı doğal yağlardan oluşuyor!
Kimilerinin saçları kalın ve gür kimilerininki ince ve cılızdır, bu eğer dökülme yoksa herhangi bir sorun olduğundan değil tamamen saçınızın yapısı gereğidir.

Ancak ister saçlarınız ince ister kalın olsun her iki durumda da saçları sağlıklı göstermenin bir yolu var.

Hindistan cevizi ve biberiye yağından oluşan karışımla saçlarınız etrafa ışık saçacak ve sizi mutlu edecek.

Hindistan cevizinde bulunan laurik asit, saç tellerine nüfuz edip saçı nemli tutarak saçın kurumasını önler. Biberiye yağının içinde bulunan karnosik asit sayesinde ise saç derisindeki kan dolaşımı artar ve saç köklerine yeterli miktarda oksijen giderek saçın beslenmesine yardımcı olur.

Formül için sahip olmanız gereken 2 ürün var. Birincisi 1 yemek kaşığı biberiye yağı ve 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı. İki ürünü de ayrı ayrı aşamalarda kullanacaksınız. Bunun için ucu taraklı olan şişelerden alırsanız yağları saç dibinize ve tellerine homojen bir şekilde dağıtabilirsiniz.

İlk önce biberiye yağını saç diplerinize masaj yaparak uygulayın. Ardından Hindistan cevizi yağını saç tellerinize ve uçlarına sürün.

Bu şekilde 30 dakika boyunca bekleyin ve sonrasında saçınızı her zaman kullandığınız şampuanınızla yıkayın ve kurutun. 2 yağdan oluşan formülü saç bakım rutininize eklediğinizde aylar içindeki değişimini görebilirsiniz.

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