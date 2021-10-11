Öyle bir savunma yaptı ki! O zaman biz de sana 'ahlaksız' diyebilir miyiz Cingil?

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Libya'da şehit olan MİT mensubunun gizli kalması gereken bilgilerini ifşa ederek, itibarsızlaştırmaya çalışan Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel'i mahkemede savunan CHP'li avukat Onur Cingil'in yargı mensuplarına hakaretleri hakkında, "Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Alenen Hakaret" suçundan başlatılan soruşturma, iddianameye dönüştü.

Pehlivan, Terkoğlu, Kılınç ve Ağırel, 3 Mart 2020 tarihinde, Libya'da şehit olan MİT mensubunun gizli kalması gereken bilgilerini ifşa ederek paylaşmışlardı. Dört isim, "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan tutuklanmışlardı.

Atatürkçü Düşünce Derneği üyesinin, Atatürk Cumhuriyeti'nin hakimlerine hakareti!

CHP teşkilatında uzun yıllar görev yapan aynı zamanda Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi olan Avukat Onur Cingil, dava sürerken 4 Mayıs tarihinde sosyal medya hesabından dosyaya bakan hakimlere ve savcılara hakaretler savurmuştu. Hakim ve savcılara "ahlaksızlar" deyip, TBMM'nin çıkardığı "Kanun"a, "adilik" yorumunu yapan Cingil, ilgili paylaşımında şunları söylemişti:

"Gazeteci Murat Ağırel, Hülya Kılınç ve Barışlar, şu an haberleri olmadan tutuklular. Şöyle anlatayım: Tutukluluk incelemesi avukat ya da kişinin kendisinin huzurunda yapılır. Peki bu ahlaksızlar ne yapmışlar. Ne bize ne müvekkillere haber vermişler. Barodan CMK avukatı istemişler.

Oldu bitti!

'Avukatı ya da kişinin kendisi huzurunda' tutukluluk incelemesi AKP icadı bir zorbalık. Bu yapılan ise şeytanın bile aklına gelmeyecek bir adilik. Kamuoyunun 'vicdanına' sunulur."

Duruşmada kendisini nasıl savunacağını açıkladı!

Cingil, sosyal medyadan kendisine verilen bir destek mesajını paylaştı. Mesajda, "ahlaksız" hakareti, kelime anlamı üzerinden hafifletilmeye çalışılırken, Cingil ise davadaki savunmasında bu gerekçeye sığınacağını ifade etti: "Ahlaksız: Kelime anlamlarından biri de 'dürüst davranmayan' demek. Bu nasıl hakaret kabul görülür ki. Bence durum tespiti yapılmış. 'suç unsuru görülmediğinden...' diyerek bitecek bir dava olmalı bu bence."

Biz de sana 'ahlaksız' diyebilir miyiz Cingil?

Devletin hakim-savcılarına, milletin temsilcisi milletvekillerinin çıkardığı kanunlara pervasızca hakaretler savurup, bu hakareti kendince bulduğu gerekçe ile yumuşatmaya çalışan Onur Cingil'e kamuoyu şu soruyu soruyor: "Biz de sana 'ahlaksız' diyebilir miyiz Cingil?"

Onur Cingil'in suça konu paylaşımları Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame ile Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevkedildi