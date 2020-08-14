Öyle bir özellikleri var ki... AKINCI TİHA düşmanın kabusu olacak

Baykar firması tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, F-16 savaş uçaklarının yükünü sırtlanacak. 40 bin feet irtifaya kadar yükselebilen, 24 saat uçuş gerçekleştirebilen, 5,5 ton kalkış ağırlığına ve 1.350 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip AKINCI TİHA, milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılacak. Türkiye'nin gücüne güç katacak AKINCI TİHA böylelikle hava hedeflerini de imha edebilecek.

AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi, dün ilk uçuş testini gerçekleştirdi. İnsansız hava araçlarının mimarı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde gerçekleştirilen test uçuşunda 1 saat 2 dakika havada kalan AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi, testi başarıyla tamamladı.

AKINCI TİHA, 2x220 HP, 2x450 HP ve 2x750 HP güce sahip üç farklı motor çeşidiyle görev yapabilecek.

Gelişmiş yapay zeka bilgisayarı sayesinde sensörlerden aldığı verileri işleyerek kendi kendine karar verebilecek olan AKINCI, taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak.

İstibarat toplayabilecek

Yapay zeka bilgisayarları sayesinde AKINCI, gelişmiş rota ve görev planlama fonksiyonlarını yürütebilecek. AKINCI, bünyesindeki yapay zeka bilgisayarları aracılığıyla sensörlerden ve uçak üzerinde bulunan kameralardan aldığı verileri kaydederek bilgi toplayabilecek.

Hiçbir dış sensöre veya Küresel Konumlama Sistemine (GPS) ihtiyaç duymadan hava aracının yatış, dikilme ve yönelme açılarını tespit edebilecek olan bu yapay zeka sistemi aynı zamanda coğrafi bilgileri kullanılarak çevresel farkındalık sağlayacak.

İnsansız hava aracında keşif ve gözetleme maksadıyla kullanılan kameraların verdiği görüntülerde kullanıcı personelin insan gözüyle tespit edemediği kara hedeflerini dahi tespit edebilen bu yapay zeka sistemi AKINCI'nın daha etkin kullanımına imkan sağlayacak.

Havadan bombardıman yapabilecek

F-16 savaş uçaklarının yükünü azaltacak olan AKINCI TİHA ile havadan bombardıman da yapılabilecek. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılacak olan AKINCI, böylece düşman hava unsurlarını da etkisiz hale getirebilecek.

İleri düzeydeki teknolojik kabiliyetleriyle göze çarpan AKINCI, Aselsan, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE tarafından yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A, Hassas Güdüm Kiti (HGK), Lazer Güdüm Kiti (LGK) gibi mühimmat, füze ve bombalarla donatılacak.

Uydu aracılığıyla komuta edilebilecek

ASELSAN tarafından geliştirilen yerli AESA radarını kullanacak olan AKINCI, bu sayede hava hedeflerini tespit edip imha edebilecek.

Bunun yanında TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli seyir füzesi SOM ile stratejik hedeflere uzaktan taarruz gerçekleştirebilecek. Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi ile yer sistemlerine bağımlı olmaksızın otomatik iniş kalkış yapabilen AKINCI TİHA, Çift Yedekli SATCOM ile haberleşme menzili bulunmaksızın uydu vasıtasıyla komuta edilebilecek.