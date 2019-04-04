Oyların yeniden sayıldığı ilçe AK Parti'ye geçti Adiyaman'ın Sincik ilçesinde, oyların yeniden sayılması üzerine seçimi AK Parti kazandı.

Adiyaman'ın Sincik ilçesinde oyların yeniden sayımı sonrası AK Parti'nin adayı belediye başkanı oldu. Seçimi daha önce Bağımsız Parti'den Mehmet Buz kazanmıştı. Ayrıntılar geliyor...

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