OYAK’tan kritik hamle
OYAK Çimento Fabrikaları AŞ, hızlı ve karlı büyüme stratejisi çerçevesinde OYAK Beton’la birleşti. İki şirketin birleşmesiyle sadeleşme ve verimlilik artışına katkı sunmak, toplam faydayı yükseltmek hedefleniyor.
Halka açık beş çimento şirketini 2020 Mayıs ayında OYAK Çimento Fabrikaları AŞ adı altında toplayan OYAK, OYAK Beton’u da OYAK Çimento Fabrikaları AŞ bünyesine dahil etti. Şirketler arasındaki entegrasyonu geliştiren OYAK Çimento, bu birleşmeyle hazine ve risk yönetimini de tek çatı altında buluşturarak finansal ve operasyonel süreçlerini daha verimli hale getirecek.