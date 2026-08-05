Sturm Graz galibiyeti sonrası müjde geldi! Cihan Kamer transfer için tarih verdi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz’ı 2-0 yendi. Sarı-lacivertlilerde karşılaşmanın ardından konuşan Cihan Kamer, hem Jayden Oosterwolde’nin sakatlığı hem de forvet transferi hakkında bilgi verdi.

Fenerbahçe avantajı kaptı

Sarı-lacivertli ekip, Sturm Graz karşısında sahadan Talisca ve Greenwood’un golleriyle galip ayrıldı. Rövanş öncesi önemli bir avantaj yakalayan Fenerbahçe’de, maç sonrası gözler transfer çalışmalarına çevrildi.

Cihan Kamer’den sakatlık açıklaması

Fenerbahçe’nin futboldan sorumlu yöneticisi Cihan Kamer, Jayden Oosterwolde’nin durumuyla ilgili, “Jayden Oosterwolde maalesef 3-4 hafta bizimle olmayacak” ifadelerini kullandı.

Forvet transferi play-off’a yetişecek

Kamer, forvet hattı için yürütülen çalışmaların sürdüğünü belirtti ve “İnşallah Vedat'ın iyileşmesiyle birlikte o dönemde aramıza bir santrforumuz daha katılacak. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bunlar da tamamlandığında, santrforsuz alınan bu sonuç bizim için gurur verici. Yarın santrforlarımız da devreye girerse çok daha farklı sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz. Forvet transferi de play-off'a yetişecek” dedi.