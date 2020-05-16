  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kısa çalışma ödeneği haftalık çalışma saatleri

Bisiklet 'yeni normal' dönemin gözde ulaşım aracı olmaya aday

Mustafa Sönmez kimdir? Mustafa Sönmez nereye atandı?

Nükleer enerji Kovid-19 salgınında 'güven tazeledi'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Nekbe'nin 72. yılında Filistin açıklaması
için kalan
Ekonomi

OYAK'ın 5 çimento şirketi birleşti

Adana Çimento, Bolu Çimento, Aslan Çimento, Ünye Çimento ve Mardin Çimento, 15 Mayıs 2020 itibarıyla OYAK Çimento markası altına toplandı - OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem: - "Beş şirketimizi tek çatı altında birleştirerek, grubumuzun istikbaline yeni bir ufuk çiziyor, karlılık ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir adım atıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-05-16 12:43:15 -
OYAK'ın 5 çimento şirketi birleşti

İSTANBUL (AA) - OYAK, halka açık 5 şirketi, Adana Çimento, Bolu Çimento, Aslan Çimento, Ünye Çimento ve Mardin Çimento'yu, "OYAK Çimento Fabrikaları AŞ" adı altında birleştirdi.

OYAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, mesleki emeklilik fonu olan OYAK, halka açık beş çimento şirketini, yurtiçi-yurt dışı stratejik planları ve çimento sektöründeki hedefleri doğrultusunda OYAK Çimento markası ile tek çatı altına topladı.

2019 yılının son çeyreğinde birleşme görüşmelerine başlayan Adana Çimento, Bolu Çimento, Aslan Çimento, Ünye Çimento ve Mardin Çimento, 15 Mayıs 2020 itibarıyla OYAK Çimento markası altında faaliyetlerine güçlü bir şekilde devam edecek.

OYAK, attığı bu önemli adımla Çimento Beton Kağıt Grubu’nun uluslararası finansal piyasalara erişim olanaklarını daha da artırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, uluslararası finansal piyasalara yön veren stratejik sektörlerde, küresel çapta milli üretim gücüne sahip öncü oyuncu olmanın önemli olduğunu belirtti.

Bu noktada, OYAK'ın ve Türkiye'nin hedeflerine katkı sağlayacak hamleleri arka arkaya hayata geçirdiklerini bildiren Erdem, şunları kaydetti:

"Beş şirketimizi tek çatı altında birleştirerek, grubumuzun istikbaline yeni bir ufuk çiziyor, karlılık ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir adım atıyoruz. Bu gelişmenin OYAK'a ve ülkemiz ekonomisine fayda sağlayacağına inanıyor, üyelerimizin birikimlerini doğru hamlelerle değerlendirirken, yabancı ortaklarımız ile beraber milli ekonomiye katkı sağlamayı hedeflediğimizi ifade etmek istiyorum.

Verilen bilgiye göre, OYAK, gerçekleşen bu birleşme hamlesiyle Türkiye'nin çimento sektöründeki liderliğini pekiştirdi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı