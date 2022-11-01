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Ekonomi OYAK YATIRIM istikrarlı büyümesini sürdürüyor
Ekonomi

OYAK YATIRIM istikrarlı büyümesini sürdürüyor

2022’nin ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan OYAK YATIRIM Menkul Değerler A.Ş. (OYYAT), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, şirketin güçlü büyümesini sürdürürken, özkaynaklarının 1,1 milyar TL’yi aştığını duyurdu. Bahsi geçen dönemde OYAK YATIRIM’ın müşteri sayısını ve ürün çeşitliliğini artırmayı sürdürdüğü, gelir artışında ise hisse senedi komisyon gelirlerinin etkisi olduğu vurgulandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 16:38:00 - 2022-11-01 16:38:25
OYAK YATIRIM istikrarlı büyümesini sürdürüyor

2022’nin ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan OYAK YATIRIM Menkul Değerler A.Ş. (OYYAT), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, şirketin güçlü büyümesini sürdürürken, özkaynaklarının 1,1 milyar TL’yi aştığını duyurdu. Bahsi geçen dönemde OYAK YATIRIM’ın müşteri sayısını ve ürün çeşitliliğini artırmayı sürdürdüğü, gelir artışında ise hisse senedi komisyon gelirlerinin etkisi olduğu vurgulandı.

OYAK YATIRIM Menkul Değerler A.Ş., 2021’de sergilediği güçlü büyüme tablosunu, 2022’de de sürdürüyor. OYAK YATIRIM’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, şirketin 2022’nin ilk dokuz ayında özkaynaklarının 1,1 milyar TL’yi aştığı belirtildi.

OYAK YATIRIM Genel Müdürü Erkan Ünal, son 5 yılda sergiledikleri başarılı finansal performansın arkasında, OYAK’ın gelecek vizyonunun ve ortaya koyduğu stratejinin etkisinin büyük olduğunu kaydetti. 2022’nin ilk dokuz ayında şirketin konsolide ana ortaklığa düşen net kârının geçen yılın aynı dönemine göre 2,2 kat artarak 409 milyon TL’ye yükseldiğini ifade eden Ünal, şirketin iştiraki olan OYAK GRUP SİGORTA’nın karlılığının da 4,6 kat yükseldiğini dile getirdi.

Bahsi geçen dönemde şirketin konsolide net komisyon gelirlerinin yüzde 70 artışla 404 milyon TL’ye, toplam gelirlerinin ise yüzde 95 artışla 720 milyon TL’ye çıktığını söyleyen Ünal, bu artışta hisse senedi komisyon gelirlerinin büyük etkisi olduğunu vurguladı. Müşteri sayısını ve ürün çeşitliliğini artırmaya devam ettiklerinin altını çizen Ünal, 2022’nin son çeyreğinde de şu ana kadar sergiledikleri olumlu tablonun sürmesini beklediklerini belirtirken, “İlk dokuz ayda yakaladığımız büyümenin devam edeceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

Ünal, OYAK YATIRIM’ın son yıllarda global sigorta brokerliği faaliyetlerinden finansal teknoloji alanına kadar birçok girişime imza attığını hatırlatırken, “Yatırımlarımızın yanı sıra artan iş birliklerimizin de güçlü büyüme tablomuzda etkisi büyük. Önümüzdeki dönemde de yeni yatırımlara ve iş birliklerine imza atacağız” dedi.

 

 

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