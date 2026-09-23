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Ekonomi OYAK şirketleri MÜSİAD EXPO’da uluslararası iş dünyasıyla buluşuyor
Ekonomi

OYAK şirketleri MÜSİAD EXPO’da uluslararası iş dünyasıyla buluşuyor

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OYAK şirketleri MÜSİAD EXPO’da uluslararası iş dünyasıyla buluşuyor

OYAK şirketlerinden Tamek-Sagra, Arma İlaç ve OYAK İnşaat, 23-26 Eylül’de İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek MÜSİAD EXPO’da yer alacak.

OYAK, Tamek-Sagra, Arma İlaç ve OYAK İnşaat şirketleriyle, bu yıl 21’inci kez kapılarını açan uluslararası ticaret ve yatırım platformlarından MÜSİAD EXPO’ya katılacak.

İstanbul Fuar Merkezi’nde 23-26 Eylül’de gerçekleştirilecek etkinliğe, 114 ülkeden 50 bini aşkın profesyonel ziyaretçi ve 70 ülkeden 400’ü aşkın heyetin katılması bekleniyor.

Küresel ticaretin farklı sektörlerinden üreticiler ile alıcıları bir araya getirecek fuarda, ikili iş görüşmeleri (B2B), yatırım temasları ve ticari diplomasi buluşmaları gerçekleştirilecek.

Etkinlik, katılımcı şirketlere yeni pazarlara erişim sağlama, uluslararası iş ağlarını genişletme ve stratejik iş birlikleri geliştirme imkânı sunacak.

OYAK şirketleri Tamek-Sagra, Arma İlaç ve OYAK İnşaat; fuar boyunca faaliyet alanlarını, ürün ve hizmetlerini yerli-yabancı sektör temsilcilerine tanıtacak.

MÜSİAD EXPO, dünyanın farklı bölgelerinden iş insanlarını, yatırımcıları ve sektör profesyonellerini bir araya getirerek Türkiye’nin üretim gücünü ve ihracat potansiyelini uluslararası arenaya taşımaya devam ediyor.

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