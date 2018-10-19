Oya Akgönenç son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitiren eski milletvekilli Prof. Dr. Oya Akgönenç (79), son yolculuğuna uğurlandı.

Akgönenç için Kocatepe Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Akgönenç'in ailesinin yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, eski Saadet Partisi Genel Başkanları Mustafa Kamalak ile Recai Kutan, bazı siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Akgönenç'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"İyi bir vatanseverdi"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun süre siyasette birlikte oldukları Akgönenç'in kişiliği, hanımefendiliği ve nezaketiyle öne çıktığını, iyi bir vatansever olduğunu söyledi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da Akgönenç'e Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diledi.

Birinci sıradan aday gösterilen ilk kadın siyasetçi

Akademisyen ve siyasetçi Prof. Dr. Oya Akgönenç, Türk siyasi tarihine ismini, seçimlerde birinci sıradan aday gösterilen ilk kadın siyasetçi olarak yazdırdı.

Nezaketi ve birikimiyle tanınan Akgönenç, Milli Görüş hareketine milletvekili ve akademisyen olarak yıllarca hizmet etmiş bir isimdi.

'Milli Görüş' geleneğinin temsilcisi Saadet Partisinin önde gelen isimlerinden olan Akgönenç, uzun yıllar yurt dışında yaşamış ve ardından birikimini ülkesine taşımıştı.

Oya Akgönenç Muğisuddin 11 Ocak 1939 yılında İzmir'de doğdu. Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Hukuk Fakültelerinden mezun olan Akgönenç, Amerikan Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans ve doktora programlarını tamamladı.

Dünya Bankası Çukurova Kentsel Gelişim Projesi'nde uzman olarak görev alan Akgönenç, Çukurova Üniversitesinde öğretim üyeliği de yaptı.

Balkanlar, Orta Doğu, Türk Dış Politikası, ABD Dış Politikası alanlarında çalışmalar yürüten Akgönenç, ABD Washington D.C. The American University'de öğretim üyeliği ve Mediterranean Center Başkanlığını yürüttü.

Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde doçent olarak görev yapan Akgönenç, Ufuk Üniversitesinde ise profesör unvanıyla eğitim verdi.

Akgönenç'in "Türkiye'nin AB Stratejisi" isimli bir kitabı bulunuyor.

Çiller'in davetini geri çevirdi, Milli Görüş camiasına katıldı

Eski DYP Genel Bakşanı Tansu Çiller'in davetini geri çeviren Akgönenç, Milli Görüş camiasına katıldı.

Siyaset hayatına 1997'nin son aylarında kurulan Fazilet Partisinde başlayan, yapılan ilk genel seçimde Ankara'dan milletvekili olan Akgönenç, 21. Dönem Fazilet ve Saadet Partisi milletvekili olarak görev yaptı.

Akgönenç, Milli Görüş hareketine milletvekili ve akademisyen olarak yıllarca hizmet etti.

Demokrat Partili bir ailenin çocuğu olan Akgönenç, 2007'de verdiği bir röportajında Milli Görüş hareketinin kurucusu merhum Başbakan Necmettin Erbakan ile tanışmasını şöyle anlatıyor:

"Anne tarafından akrabamız Prof. Dr. Selim Palavan, Demirel'e, Erbakan'a ve Özal'a İTÜ'de hocalık yapmış. Ona sordum, 'Hangisi daha iyi' diye. Hiç düşünmeden, 'En iyisi Erbakan, ondaki zekayı ve pratik düşünceyi hiçbirinde görmedim' dedi. Bu sözden çok etkilendim. Gerçekten Erbakan'ın müthiş bir analiz ve muhakeme kabiliyeti var. Onu Türkiye yeterince değerlendiremedi."

Akgönenç, Milli Görüş'ü "Kendin ol, tarzını ortaya koy, kendi damganı vur. Elbette ki teknolojiyi öğreneceksin, modernliği alacaksın ama teknoloji ve modernlik altında ezilme. Kişiliğinle dik dur. İşte milli görüş budur." diyerek tanımlıyordu.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyeliği yapan Akgönenç'in Avrupa Konseyi Alt Komisyon Üyelikleri de bulunuyordu.

Akgönenç, Türk Parlamenterler Birliği Üyeliği ve Haysiyet Komisyonu Başkanlığının yanı sıra Dünya Bankası Ankara Yerleşik Misyonunda Sosyal Projeler Genel Koordinatörlüğü de yapmıştı.