0553 313 94 23

Oy ve Ötesi yine hortladı! ‘Kökü dışarıda hırsızlık ve ötesi’

Gazeteci yazar Ersin Çelik, “Gezi Gözlemcisi” Oy ve Ötesi Grubu üzerinden, “Oy hırsızlığı” imasında bulundu. Her seçim öncesinde “oylar çalındı” diyen “Oy ve Ötesi” grubunun ilk defa 31 Mart seçimleri öncesinde “ortalıkla görünmediğine” vurgu yapan Çelik, dikkat çeken bir göndermede bulundu.

04 Haziran 2019 Salı 14:18
Oy ve Ötesi yine hortladı! ‘Kökü dışarıda hırsızlık ve ötesi’

 Hasan Üstün  Yeniakit.com.tr 

Gazeteci yazar Ersin Çelik, sosyal medya hesabından, “Bu grup; 2014 yerel seçimleri, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimleri, 2017 referandumu ve 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde İstanbul’da 33 bin sandıkta gözlemciydi. Her seferinde de ‘oylar çalındı’ dediler. Fakat bir tek geçtiğimiz 31 Mart’ta ortalarda yoktular! Neden acaba?” açıklamasında bulunarak yapılan oy hırsızlığını görmemezlikten geldiklerini kaydetti..

Oy ve Ötesi Hortladı!

Ersin Çelik’in bu “imalı” mesajının adresi Oy ve Ötesi, 31 Mart öncesindeki sessizliğinin ardından yeniden ortaya çıktı.

Oy ve Ötesi’nin mesajında şu ifadeler dikkat çekti:

Bayram seyran demiyoruz, şeffaf ve hukuka uygun bir seçim için harıl harıl çalışıyoruz! Şeker tadında bir bayram diliyor, seni de müşahit olmaya davet ediyoruz."

Her seçim öncesinde “oylar çalındı” diyen Oy ve Ötesi’nin 23 Haziran seçimlerinin sonucuna göre ya sessiz kalması ya da yine “oylar çalındı” demesi bekleniyor.

Oy ve Ötesi oluşumuna PKK ve FETÖ hesaplarının tam destek vermesi de dikkat çekici bir durum olarak “istihbarat raporları”nda belirtiliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 14:18
  1. İstanbul
  2. Ersin Çelik
  3. sosyal medya
  4. Oy ve Ötesi
  5. 31 Mart seçimleri
  6. PKK
  7. FETÖ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kültür ve Turizm Bakanlığının ilk halk plajı Bodrum’da açıldı
    1. Kültür ve Turizm Bakanlığının ilk halk..
    2. Türk insanına hayranlığını Türk..
    3. Giresun'da kamyonet devrildi: 10 yaralı
    4. Vali Şehmus Günaydın: “ Bayramın daha..
    5. Hatalı sollama sonucu kafa kafaya..
    6. İl protokolü bir araya gelerek..
    7. "Hem kızı hem de olimpiyat altınını..
    8. AK Parti teşkilatı bayramlaştı
    9. Oy ve Ötesi yine hortladı! ‘Kökü..
    10. Kars'ta cami minaresine yıldırım düştü
    11. Mardin'deki bayramlaşma programına..
    12. TTSO ve TESOB’da bayramlaşma
    13. İstanbul'da yollar da bayram etti!
    14. En acı bayram
    15. Baki Ersoy: “FETÖ’nün Çocuklarının Bu..
    16. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    17. Büyükçekmeceliler bayramlaşma..
    18. "Tunceli'de terörist sayısı 600'lerden..
    19. Başkan Çolakbayrakdar, “Daha Temiz..
    20. Vali Memiş’ten bayram mesaisi
    21. İstanbullular şehri terk etti, Şile..
    22. Polisten sürücülere şeker ikramı
    23. Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
    24. AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    25. Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na..
    26. Milletvekili Aydemir Sarıgöl’de..
    27. Fatsa’da protokol bayramlaştı
    28. Şanlıurfa’da trafik kazası: 5 yaralı
    29. Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi
    30. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: “Ölümlü..
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."