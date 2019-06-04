Oy ve Ötesi yine hortladı! ‘Kökü dışarıda hırsızlık ve ötesi’

Hasan Üstün Yeniakit.com.tr

Gazeteci yazar Ersin Çelik, sosyal medya hesabından, “Bu grup; 2014 yerel seçimleri, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimleri, 2017 referandumu ve 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde İstanbul’da 33 bin sandıkta gözlemciydi. Her seferinde de ‘oylar çalındı’ dediler. Fakat bir tek geçtiğimiz 31 Mart’ta ortalarda yoktular! Neden acaba?” açıklamasında bulunarak yapılan oy hırsızlığını görmemezlikten geldiklerini kaydetti..

Oy ve Ötesi Hortladı!

Ersin Çelik’in bu “imalı” mesajının adresi Oy ve Ötesi, 31 Mart öncesindeki sessizliğinin ardından yeniden ortaya çıktı.

Oy ve Ötesi’nin mesajında şu ifadeler dikkat çekti:

“Bayram seyran demiyoruz, şeffaf ve hukuka uygun bir seçim için harıl harıl çalışıyoruz! Şeker tadında bir bayram diliyor, seni de müşahit olmaya davet ediyoruz."

Her seçim öncesinde “oylar çalındı” diyen Oy ve Ötesi’nin 23 Haziran seçimlerinin sonucuna göre ya sessiz kalması ya da yine “oylar çalındı” demesi bekleniyor.

Oy ve Ötesi oluşumuna PKK ve FETÖ hesaplarının tam destek vermesi de dikkat çekici bir durum olarak “istihbarat raporları”nda belirtiliyor.