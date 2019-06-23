Oy sayımları başladı! İşte Ümraniye'den ilk sonuçlar Tekrarlanan İstanbul seçimlerinde sandıkları kapandı, oy sayımı başladı.

Bugün gerçekleştirilen İstanbul seçimlerinde oy sandıkları kapandı ve sayımlar başladı. 31 Mart seçimlerinde toplam 215,195 oyun kullanıldığı Ümraniye'de %54,61'le AK Parti galip gelmişti.

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