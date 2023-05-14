  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Oy sayımı sürüyor! İşte İstanbul'daki seçim sonuçları
Siyaset

Oy sayımı sürüyor! İşte İstanbul'daki seçim sonuçları

Yeniakit Publisher
2023-05-14 19:00:00 - 2023-05-14 18:57:09
Oy sayımı sürüyor! İşte İstanbul'daki seçim sonuçları

13. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye oy verdi. 14 Mayıs 2023’te sandık başına giden İstanbul'daki vatandaşların oylarını kullanığı sandıklar açılmaya başlandı. İşte sandıkların sonuçları;

Bu sayfa sürekli güncellenmektedir.

Cumhur Başkanlığı

Açılan Sandık: %4.8

Recep Tayyip Erdoğan: %49.61 

Kemal Kılıçdaroğlu: %45.39
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sinan Oğan: %4.63

Muharrem İnce: %0.37

Millet Vekilliği

Açılan Sandık: %0.03

Cumhur İttifakı: %52.27

Millet İttifakı: %36.52

Emek ve Özgürlük İttifakı: %7.5

ATA İttifakı: %0.82

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0.08

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23