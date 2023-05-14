Oy sayımı sürüyor! İşte İstanbul'daki seçim sonuçları
13. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye oy verdi. 14 Mayıs 2023’te sandık başına giden İstanbul'daki vatandaşların oylarını kullanığı sandıklar açılmaya başlandı. İşte sandıkların sonuçları;
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Cumhur Başkanlığı
Açılan Sandık: %4.8
Recep Tayyip Erdoğan: %49.61
Kemal Kılıçdaroğlu: %45.39
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Sinan Oğan: %4.63
Muharrem İnce: %0.37
Millet Vekilliği
Açılan Sandık: %0.03
Cumhur İttifakı: %52.27
Millet İttifakı: %36.52
Emek ve Özgürlük İttifakı: %7.5
ATA İttifakı: %0.82
Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0.08