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Siyaset Oy sayma işlemi devam ediyor! İşte cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk sonuçlar
Siyaset

Oy sayma işlemi devam ediyor! İşte cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk sonuçlar

Yeniakit Publisher
2023-05-14 17:00:00 - 2023-05-14 19:33:16
Oy sayma işlemi devam ediyor! İşte cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk sonuçlar

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verme işlemi saat 17:00 itibarıyla tamamlandı. Sandıklar açılmaya başladı. İşte Cumhurbaşkanlığı seçiminden gelen ilk sonuçlar...

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Milyonlarca seçmen Türkiye'nin kaderini belirlemek için bugün sandık başına akın etti.

Sabahın erken saatlerinde başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00 itibarıyla son buldu. Sandıkların kapanmasıyla oy sayma işlemine geçildi. Sandıkların açılmasının ardından ilk seçim sonuçları gelmeye başladı.

İlk sonuçlar açıklandı

Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandıkların yüzde 31.60'ı açıldı.

Cumhurbaşkanı adaylarının oranları şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı: Yüzde 53.62

Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı: Yüzde 40.42
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sinan Oğan'ın oy oranı: Yüzde 5.40

Muharrem İnce'nin oy oranı: Yüzde 0.56

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