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Oy sandıkları, hasta vatandaşların ayağına gitti

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, hastalığı sebebiyle oy kullanmaya gidemeyen vatandaşların ayağına oy sandıkları gitti.

31 Mart 2019 Pazar 11:26
Oy sandıkları, hasta vatandaşların ayağına gitti

Düzce'de yaşayan obezite hastası Habibe Kaynak, oyunu seyyar sandıkta kullandı.

Ağa Mahallesi 1950. Sokak'ta eşi Sefer Kaynak ile yaşayan ve oy vermeye gidemeyecek durumda olan obezite hastası Habibe Kaynak'ın, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanması için evine seyyar sandık götürüldü.

Kaynak, İlçe Seçim Kurulunun oluşturduğu heyetin oy verme işlemini anlatmasının ardından 8801 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oy zarfını seyyar sandığa atan Kaynak, oyunun hayırlı olmasını diledi.

Gazetecilere açıklama yapan Kaynak, seyyar sandık uygulamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Allah razı olsun, bu hizmet çok güzel. Yürüyemediğim için geldiler, oyumu burada kullandım." diye konuştu.

Sefer Kaynak da "Hanımım hiç kalkamıyor, Allah razı olsun bu hizmeti sağlayanlardan. Ayağımıza kadar geldiler, eşim oyunu kullandı." ifadelerini kullandı.

Kaynaşlı ilçesinde de 2 yaşlı seçmen, evlerinde seyyar sandık vasıtasıyla oy kullandı.

Düzce merkezde 34, ile genelinde ise 48 kişinin ayağına seyyar sandık gitti.

Kocaeli ve Karabük

Kocaeli'de yatalak hastalar, seyyar sandıklarda oy kullandı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanmaya gidemeyecek derecede hasta olan vatandaşlara seyyar sandıklar götürüldü.

Darıca İlçe Seçim Kurulu seyyar sandık görevlileri, yatalak hastaların evlerine giderek oy kullanmalarını sağladı.

Sandık görevlileri, Osmangazi Mahallesi'nde yaşayan 93 yaşındaki yatalak Hanime Gültekin'in evine gitti. 

Sandık görevlileri getirdikleri taşınabilir kabini Gültekin'in yatağının önüne yerleştirerek, oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi.

Gültekin, oyunu kullandıktan sonra seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Öte yandan Karabük'te yürümekte güçlük geçen ve kendi imkanlarıyla oy kullanmaya gidemeyen 20 seçmen, ambulanslarla oy kullanacakları köylere ve kent merkezine taşındı.

Görevliler, sedye ve tekerlekli sandalyeyle sandık başına taşıdıkları seçmenleri, oy verme işleminin ardından tekrar evlerine bıraktı.

 

 

 

 

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 11:26
  1. Düzce
  2. İlçe Seçim Kurulu
  3. Kocaeli
  4. Karabük
  5. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri

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