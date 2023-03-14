Oy pusulasındaki isim sayısı 5'e çıktı! Vatan Partisi, Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığını duyurdu

Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerine hazırlanıyor.

14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yaklaşılırken, siyaset arenası da hareketlenmeye başladı.

Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, aylarca süren toplanın ardından Millet İttifakı da adaylarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğunu açıkladı.

İttifaklar büyüyor

Ardından ittifaklar şekillenmeye başladı ve genişledi.

AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi'nden oluşan ittifaka HÜDA-PAR da katıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan görüşmelerin yapıldığı Yeniden Refah Partisi'nin de yanıtını önümüzdeki günlerde açıklayacağı belirtildi.

Adaylar açıklanıyor

İttifak için görüşmeler devam ederken diğer partiler de cumhurbaşkanı adaylarını açıklamaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce olmuştu.

Doğu Perinçek aday oldu

Son olarak Vatan Partisi de partinin Lideri Doğu Perinçek'in adaylığını resmen ilan etti.

Yapılan ittifaklara katılmayan Perinçek, tek başına seçime girmeye karar verdi.

Adaylığının ilanından önce resmi sosyal medya hesaplarında, Perinçek’i 100 bin imza ile aday göstermek için çalışmalar başlatıldı.

Vaatler açıklandı

Yapılan çalışmalarda, şu vaatlerde bulunuldu:

Gençlerimiz uyuşturucu belasından kurtarılacak, çocuklarımızı kuşatan LGBT dayatmasına son verilecek.

Vatan Partisi 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde 100 binden fazla imza toplayarak Doğu Perinçek'i aday göstermişti.

Oy pusulasındaki isim sayısı 5'e çıktı

Şimdilik pusulada 5 adayın ismi yer alıyor:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan ve Doğu Perinçek.

Kaynak: Ensonhaber