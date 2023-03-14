Oy pusulasındaki isim sayısı 5'e çıktı! Vatan Partisi, Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığını duyurdu
Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'in 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı adayı olduğu açıklandı. Perinçek ile birlikte oy pusulasındaki isim sayısı 5'e çıktı.
Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerine hazırlanıyor.
14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yaklaşılırken, siyaset arenası da hareketlenmeye başladı.
Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, aylarca süren toplanın ardından Millet İttifakı da adaylarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğunu açıkladı.
İttifaklar büyüyor
Ardından ittifaklar şekillenmeye başladı ve genişledi.
AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi'nden oluşan ittifaka HÜDA-PAR da katıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Öte yandan görüşmelerin yapıldığı Yeniden Refah Partisi'nin de yanıtını önümüzdeki günlerde açıklayacağı belirtildi.
Adaylar açıklanıyor
İttifak için görüşmeler devam ederken diğer partiler de cumhurbaşkanı adaylarını açıklamaya başladı.
Geçtiğimiz günlerde Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce olmuştu.
Doğu Perinçek aday oldu
Son olarak Vatan Partisi de partinin Lideri Doğu Perinçek'in adaylığını resmen ilan etti.
Yapılan ittifaklara katılmayan Perinçek, tek başına seçime girmeye karar verdi.
Adaylığının ilanından önce resmi sosyal medya hesaplarında, Perinçek’i 100 bin imza ile aday göstermek için çalışmalar başlatıldı.
Vaatler açıklandı
Yapılan çalışmalarda, şu vaatlerde bulunuldu:
Gençlerimiz uyuşturucu belasından kurtarılacak, çocuklarımızı kuşatan LGBT dayatmasına son verilecek.
Vatan Partisi 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde 100 binden fazla imza toplayarak Doğu Perinçek'i aday göstermişti.
Oy pusulasındaki isim sayısı 5'e çıktı
Şimdilik pusulada 5 adayın ismi yer alıyor:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan ve Doğu Perinçek.
Kaynak: Ensonhaber