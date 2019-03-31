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Oy pusulaları ve görevliler böyle taşıdı

Siirt'te, güvenlik gerekçesiyle 3 ilçe 13 bölgelerine seçim görevlileri ve içinde oy pusulası bulunan torbalar askeri helikopterle taşındı. Diyarbakır'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için, olumsuz hava koşulları nedeniyle askeri helikopter havalanamayınca, kırsal bölgedeki bazı yerleşim yerlerine seçim görevlileri ve oy pusulaları jandarma refakatinde götürüldü

31 Mart 2019 Pazar 07:39
Oy pusulaları ve görevliler böyle taşıdı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı, 31 Mart yerel seçimlerde vatandaşların oy kullanması amacıyla seçim ve sandık güvenliği kapsamında bazı yerleşim bölgelerine oy pusulalarını helikopterle götürdü.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk alanındaki Şirvan, Pervari ve Eruh ilçesi için havalanan askeri helikopter, ilçe merkezlerinden seçim görevlileri ve içinde oy pusulaları bulunan torbaları aldı.

AA'nın haberine göre; görevlilerin, yapılacak oy kullanma işlemi sonrasında helikopterle alınıp ilçe merkezlerindeki ilçe seçim kurulu başkanlıklarına bırakılacağı bildirildi.

Diyarbakır'da askeri helikopter havalanamadı

Diyarbakır'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kırsal bölgedeki bazı yerleşim yerlerine seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar jandarma refakatinde ulaştırıldı.

Diyarbakır'da etkili olan yağış nedeniyle askeri helikopter havalanamadı.

Dicle, Kulp, Lice ve Hani ilçe merkezlerinden alınan 101 seçim görevlisi ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar, jandarma ekiplerinin bulunduğu zırhlı araçlar refakatinde kara yolu ile Dicle'nin Yokuşlu; Kulp'un Aygün ve Bayır; Lice'nin Kayacık, Tepe, Üçdamlar; Hani'nin Topçular mahallelerine taşındı.

Görevlilerin ve oy pusulalarının bulunduğu torbaların seçim bölgelerine güvenli şekilde ulaşımının sağlanması amacıyla jandarma ekiplerince önceden yol güzergahında mayın araması yapıldı.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 07:39
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