Oy oranları yüzde 2 bile değil: Gelecek Partisi'nden güldüren çağrı!

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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Kırıkkale'de düzernlenen partisinin Keskin 1. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu. Özdağ, "Erdoğan ve Bahçeli'ye sesleniyorum. Lütfen daha fazla kendinizi ve ailenizi yormadan gelin, Türkiye'yi bir seçime götürün." dedi.

Oy oranı yüzde iki bile değil iken neden erken seçim?

Son kamuoyu araştırmalarında oy oranı yüzde ikiyi bile göremeyen Gelecek Partisi'nden gelen erken seçim çağrısı, kamuoyunda şaşkınlıkla karşılanırken, Özdağ çağrısını şöyle tamamladı:

"Erken seçim hem sizin için iyidir hem Türkiye için iyidir."

'Beni öldürebilirler ama fikirlerim ölmez'

Kendisine yönelik saldırıya da değinen Selçuk Özdağ, şunları söyledi:

"Bülent Ecevit'e yumruk atılmadı mı, kurşunlanmadı mı Kars'ta? Aynı şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atılmadı mı, kurşunlanmadı mı? İnönü'ye yapılmadı mı? Ankara'nın göbeğinde bana da yaptılar. Arkamdan saldırdılar. Onlar olmayacak ama Selçuk Özdağ olacak arkadaşlar. Benim fikirlerim yaşayacak. Beni öldürebilirler, önemli değil. Bu dünyada nefeslerimiz sayılı."