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Gündem Oy kullananlara Avrupa'nın göbeğinde eşkıyalık
Gündem

Oy kullananlara Avrupa'nın göbeğinde eşkıyalık

Yeniakit Publisher
2023-05-25 04:42:00 -
Oy kullananlara Avrupa'nın göbeğinde eşkıyalık

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oy kullanılan binadan ayrılan bir genç, terör örgütü PKK yanlıları tarafından saldırıya uğradı.

Brüksel'de terör örgütü PKK yanlısı bir grup, oy kullanmanın 22.00 itibarıyla sona ermesinin ardından oy verme merkezinden ayrılan bir gence kesici aletle saldırdı.

Saldırıya uğrayan genç, yüzünden yaralandı. Bunun üzerine Expo alanının dışındaki caddede, yaralanan gence destek olmak isteyenlerle saldırganlar arasında gerginlik yaşandı. Görgü tanıkları, gence saldıran grubun terör örgütü PKK lehine slogan attığını aktardı.

Sokaktaki bazı araçlar da hasar gördü. Olay yerine gelen çok sayıda polis, gerginliğin artması üzerine karşı karşıya gelen grupları ayırdı.

Yaralı genç, ambulansla hastaneye götürüldü.

Seçmen ve sandık görevlileri ise sorunsuz tamamlanan oy verme işleminin ardından Expo alanından ayrıldı.
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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 4. gününde de Yeşil Sol Parti sandık müşahitleri ve onlarla hareket eden bir grup, Cumhur İttifakı'nın müşahitlerine sözlü sataşmalarının ardından fiziki saldırıya geçmişti. Demir çubuklar ve sandalyelerle yapılan saldırıda yaralananlar olmuştu.

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