Oy kullanan Muharrem İnce'den ilk açıklama! "Ne kaseti kardeşim, bunlar komplo"

Kaset ve dekont iddiaları üzerine açıklama yapan Muharrem İnce, "Ne kaseti kardeşim, bunlar komplo" diyerek açıklamalarda bulundu.

Muharrem İnce açıklamalarında, "Ortada bir terör örgünü var, FETÖ var PDY, PKK var. 50 gündür terör örgütlerinin saldırısı altındayım. Bunları görmüyor musunuz? Lütfen çok rica ediyorum, kaset varmış ne kaseti arkadaşlar, İsrail porno sitelerine yüklenmiş dikkat edelim arkadaşlar. Kendimi onurumu şerefimi Türk devletine emanet ediyorum. Bunları montaj yapan FETÖ, bunu yayanlara da dava açacağım.” ifadelerini kullandı.

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