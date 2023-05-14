  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Oy kullanan Muharrem İnce'den ilk açıklama! "Ne kaseti kardeşim, bunlar komplo"
Gündem

Oy kullanan Muharrem İnce'den ilk açıklama! "Ne kaseti kardeşim, bunlar komplo"

Yeniakit Publisher
2023-05-14 11:51:00 - 2023-05-14 11:56:05

Türkiye tarihi seçiminde sandık başına giderken Cumhurbaşkanlığı adaylığından dekont ve kaset şantajı iddiası ile ayrılan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den oy kullanma sonrası ilk açıklama geldi.

Kaset ve dekont iddiaları üzerine açıklama yapan Muharrem İnce, "Ne kaseti kardeşim, bunlar komplo" diyerek açıklamalarda bulundu.

Muharrem İnce açıklamalarında, "Ortada bir terör örgünü var, FETÖ var PDY, PKK var. 50 gündür terör örgütlerinin saldırısı altındayım. Bunları görmüyor musunuz? Lütfen çok rica ediyorum, kaset varmış ne kaseti arkadaşlar, İsrail porno sitelerine yüklenmiş dikkat edelim arkadaşlar. Kendimi onurumu şerefimi Türk devletine emanet ediyorum. Bunları montaj yapan FETÖ, bunu yayanlara da dava açacağım.” ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce hakkında kaset iddiasında 17 gözaltı
Muharrem İnce hakkında kaset iddiasında 17 gözaltı

Gündem

Muharrem İnce hakkında kaset iddiasında 17 gözaltı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Zaten kasetle genel başkan olmuştu... 'Muharrem İnce'ye yapılan operasyondan Kılıçdaroğlu'nun...'
Zaten kasetle genel başkan olmuştu... 'Muharrem İnce'ye yapılan operasyondan Kılıçdaroğlu'nun...'

Gündem

Zaten kasetle genel başkan olmuştu... 'Muharrem İnce'ye yapılan operasyondan Kılıçdaroğlu'nun...'

Muharrem İnce ile ilgili flaş gelişme! Bunu yaptı
Muharrem İnce ile ilgili flaş gelişme! Bunu yaptı

Siyaset

Muharrem İnce ile ilgili flaş gelişme! Bunu yaptı

Oy kullanan Muharrem İnce'den ilk açıklama! "Ne kaseti kardeşim, bunlar komplo"
Oy kullanan Muharrem İnce'den ilk açıklama! "Ne kaseti kardeşim, bunlar komplo"

Gündem

Oy kullanan Muharrem İnce'den ilk açıklama! "Ne kaseti kardeşim, bunlar komplo"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23