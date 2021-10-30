Oy kapmak için her tarafa oynuyorlar! CHP'de "mülteci" çarkı

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"İktidara geldiğimizde bütün Suriyelileri ülkelerine göndereceğiz" şeklinde açıklamalar yapan CHP, bir kez daha kendisiyle çelişti.

Oy kapmak için şekilden şekle giren ve her tarafa oynayan CHP, son olarak mülteciler konusunda çark etti.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı bir programda mültecileri zorla ülkelerine göndermeyeceklerini söyledi.

"Bugünkü koşullarda bir Suriyeli kardeşimize 'kasabanıza köyünüze geri dönün' demek mümkün değildir" diyen CHP'li Gürsel Tekin, şunları kaydetti:

"Bir kere can ve mal güvenliğini teminat altına alacaksınız. Mülteci sorunu sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir mesele değildir. Elbette bu 5 milyon Suriyelinin tamamının gitmesi mümkün olmayabilir. Gitmeyenleri zorla gönderecek değiliz"