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Siyaset Oy kapmak için her tarafa oynuyorlar! CHP'de "mülteci" çarkı
Siyaset

Oy kapmak için her tarafa oynuyorlar! CHP'de "mülteci" çarkı

Tek gayesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti hükümetini devirmek olan CHP, oy kapmak adına mültecilere oynamaya başladı. "İktidar olduğumuzda bütün Suriyelileri göndereceğiz" diyen CHP, ağız değiştirerek "Suriyelileri zorla gönderecek değiliz" demeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 14:42:00 - 2021-10-30 14:43:17

 yeniakit.com.tr 

"İktidara geldiğimizde bütün Suriyelileri ülkelerine göndereceğiz" şeklinde açıklamalar yapan CHP, bir kez daha kendisiyle çelişti.

Oy kapmak için şekilden şekle giren ve her tarafa oynayan CHP, son olarak mülteciler konusunda çark etti.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı bir programda mültecileri zorla ülkelerine göndermeyeceklerini söyledi.

"Bugünkü koşullarda bir Suriyeli kardeşimize 'kasabanıza köyünüze geri dönün' demek mümkün değildir" diyen CHP'li Gürsel Tekin, şunları kaydetti:

"Bir kere can ve mal güvenliğini teminat altına alacaksınız. Mülteci sorunu sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir mesele değildir. Elbette bu 5 milyon Suriyelinin tamamının gitmesi mümkün olmayabilir. Gitmeyenleri zorla gönderecek değiliz"

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