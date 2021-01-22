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Siyaset Oy isteyen Kılıçdaroğlu: Namussuz siyasete evet diyeceksiniz
Siyaset

Oy isteyen Kılıçdaroğlu: Namussuz siyasete evet diyeceksiniz

Siyasi anlayışını anlatarak halktan oy isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Namussuz siyasete evet diyeceksiniz" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sarf ettiği sırada çevresindeki CHP'lilerin bakışı dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 15:59:00 -

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir’de partililere seslendi. Konuşması sırasında dürüstlüğüyle dikkat çeken Kılıçdaroğlu, gündeme yine bomba gibi düştü.

Kendinize güveneceksiniz, bize güveneceksiniz” diyen Kemal Kılıçdaroğlu, “Namussuz siyasete evet diyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

O sırada Kılıçdaroğlu’nu dinleyen gruptan çıt çıkmadı.

CHP Genel Başkanı, aynı cümleyi ikinci kez tekrar etti ancak toparlama girişiminde bulunmadı.

Bu anlar anbean kameraya yansıdı.

CHP lideri, 31 Mart seçimlerinden önce, kazandıkları belediyelerde kimsenin işten çıkarılmayacağını söyleyerek namus sözü vermişti. Seçimlerden sonra sadece İBB'de 5 binden fazla kişinin işten çıkarılması, partinin namusa bakış açısını gözler önüne sermişti. Kılıçdaroğlu'nun bugün de, "Namussuz siyasete evet diyeceksiniz" şeklindeki sözleri, artık dürüst bir siyaset yapmaya başladığı yorumlarına neden oldu.

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