Oy isterken kendilerini ifşa ettiler! CHP’den Romanlara büyük saygısızlık

Seçimlere günler kala CHP tıynetini belli eden bir afiş Türkiye genelinde gündem oldu.

Söz konusu afiş, PKK/HDP destekli altılı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yaptırıldı.

Miting alanına asılan afişte, Roman vatandaşlar karikatürize edildi. Ancak sorun, nasıl gösterildikleriydi... CHP'li Kılıçdaroğlu, Romanları çelimsiz, zayıf, esmer ve dilenci olarak resmetti.

Söz konusu görüntüler büyük tepki çekerken, AK Parti İzmir Milletvekili ve AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Cemal Bekle konuya dair açıklama yaptı.

Bekle'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Romanları yok saydığınızı biliyoruz, fakat asil bir milleti böyle karikatürize etmeniz, Romanları tekrar rencide etmiştir. Astığınız afiş romanlar hakkındaki düşüncenizi tekrar ortaya koydu. 14 Mayıs’ta Romanlar bu afişi unutmayacak sandıkta cevap verecektir.

Yıllarca CHP zihniyetinin ayrımcılık yaparak "esmer vatandaş" diyerek aşağılamaya çalıştığı Romanlar, 2023 yılında Romanları yok sayan Kılıçdaroğlu zihniyeti tarafından yine ırkçı bir şekilde resmedilmiştir. Seçimlerde Romanlardan aday dahi göstermeyen Kılıçdaroğlu zihniyeti, şimdi de Romanları çelimsiz, zayıf, esmer, kısa, darbukacı ve dilenci olarak resmetmiştir. Roman çocuğunu bile domuz burunlu olarak resmeden bu zihniyet, Romanları nasıl gördüyse o şekilde karikatürize etmiştir. Romanları bu şekilde gören bir zihniyetin Roman vekil adayı göstermemesini şimdi daha iyi anlıyoruz. Romanlar size gereken cevabı 14 Mayıs’ta sandıkta verecektir.