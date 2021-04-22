  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Oy istemeye giden Paşinyan neye uğradığını şaşırdı
Dünya

Oy istemeye giden Paşinyan neye uğradığını şaşırdı

Ermenistan’da önümüzdeki aylar yapılması planlanan seçim için çalışmalara başlayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın konvoyuna yumurtalı saldırı düzelendi.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 13:36:00 -

Haziran ayında yapılması beklenene erken parlamento seçimleri için seçim çalışmalarına başlayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın konvoyuna yumurtalı saldırı yapıldı.

Büyük hezimete uğradı

Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile 44 gün devam eden savaşta büyük yenilgiye uğradıktan sonra Ermenistan’da eleştirilerin hedefi olan Başbakan Nikol Paşinyan’a yönelik tepkiler dinmiyor. Ermenistan’da Haziran ayında yapılacak olan erken parlamento seçimleri için seçim çalışmalarına başlayan Paşinyan, Sünik Bölgesi’ndeki Goris şehrine gitti. Goris - Kapan şehirlerini birbirine bağlayan yolda bekleyen bir grup ise, Paşinyan’ın konvoyuna yumurtalı saldırı yapıldı.

Halk seçim çalışmasına geçit vermedi

Saldırının ardından Goris kentine ulaşan Paşinyan, burada da halkın tepkisiyle karşılaştı. Goris halkı Paşinyan’ın konvoyunun önünü keserek, “Defol, hain Paşinyan” sloganları attı. Halkı yatıştırmaya çalışan Paşinyan’ın aracından inmesi ile halk daha da öfkelenince Paşinyan seçim çalışması yapamadan şehirden ayrılmak zorunda kaldı.

İstifa edeceğini açıklamıştı

Paşinyan 28 Mart’ta yaptığı açıklamada, seçim öncesi istifa edeceğini duyurmuş, “Evet, çok yakında Nisan ayında istifa edeceğim. Ayrılmak için değil erken seçimlerin yapılması için istifa edeceğim. Seçimlere kadar başbakan vekili olarak görevde kalacağım” demişti.

Ermeni askerin mezarına çiçek bırakmasına izin verilmemişti

Paşinyan 18 Nisan’da Vayots Dzor bölgesini ziyaret ederek, Dağlık Karabağ’daki savaşta ölen bir Ermeni askerinin mezarına çiçek bırakmak istemişti. Mezarın başında bekleyen Ermeni askerin yakını ise Paşinyan’ın karşısında durmuş, "Bu benim kardeşimin mezarı. Buna hakkım var ve size izin vermiyorum. Gidin” demişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
3 diziyle ilgili bomba detay! ‘İmkansız değil ama…’
Medya

3 diziyle ilgili bomba detay! ‘İmkansız değil ama…’

TRT’de reytinglerde üst seviyelerde olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle ilgili dikkat çeken yorum geldi.
Ültimatomu hazmedemedi!
Dünya

Ültimatomu hazmedemedi! "Rusya ile böyle bir üslup kabul edilemez"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Çekya’nın Rusya’ya verdiği ültimatoma değinerek, "Rusya ile böyle bir üslup kabul edileme..
81 ile gönderildi! 23 Nisan genelgesi: Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
Gündem

81 ile gönderildi! 23 Nisan genelgesi: Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

İçişleri Bakanlığının 81 İl Valiliğine “23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelge gönderdiği bildirildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay