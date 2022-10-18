Oy için gözünü karartan Kılıçdaroğlu maden kazalarına sarıldı! İETT ve EGO otobüslerinin karıştığı kazalarda ölenlerin hesabını sor da görelim

Oy devşirmek isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, maden kazalarını hatırlatarak hesap soracağını söyledi. Ancak CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Beldiyesi'nin bünyesindeki EGO ve İETT kazalarında hayatını kaybedenler için tek bir açıklamada bulunmadı.

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama şöyle:

"Saraydakilerin eli kanlıdır; sözüm sözdür 301 kişinin de 41 kişinin de hesabını sormazsam namerdim"

"Sarayın da TBMM Başkanlığının da karnesi kırık. İkisi de halka güven vermiyor. İkisi de kişisel beklentilerinin peşinde. Birisi acaba koltuğumdan olur muyum diyor. Koltuk insana bir şey vermiyor, insan koltuğa değer verir. Soma’da da benzer bir olay oldu. 301 eve ateş düştü. Yargıtay ağır cezalar verdi. Sonra birileri devreye girdi. Yargıtay’ın bu kararına geleneksel olmadığı halde savcı itiraz etti. Dosya tekrar geldi 12. Cezaya. 3 hakimi değiştirdiler. Yerine 3 AK Partili hakim getirdiler. Kenan İpek AK Parti’nin bürokratıydı. Mustafa Yapıcı Adalet Bakanlığı’nda genel müdür yardımcısıydı. Fuzuli Aydoğdu, o da Adalet Bakanı tarafından HSK’ya genel sekreter olarak atanmıştı. 12. Daireye atadılar cezaları indirdiler. Şimdi 301 kişinin hesabını soracağımız bir yargı ortadan kalktı arkadaşlar. Ben diyorum ya bu saraydakilerin yatacak yeri yoktur diye. Boşuna demiyorum. Onların eli kanlıdır eli! Ama benim sözüm sözdür, iktidar olduğumuzda o 301 kişinin de 41 kişinin de hesabını sormazsam namerdim."

İstanbul'da meydana gelen bazı ölümlü kazalar

İETT otobüsü devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

Çekmeköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak yan yattı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 13 kişi yaralandı.

Beşiktaş'ta çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Beşiktaş’ta çift katlı İETT otobüsü bariyere çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

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Sancaktepe'de İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Sancaktepe'de İETT otobüsünün karıştığı kaza sonucunda bir yaya yaşamını yitirdi, 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Ankara'da meydana gelen ölümlü kazalar

Başkent'te kaza: 3 ölü

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Otobüs kazasında ölen Hatice öğretmen, son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da belediye otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 24 kişiden sınıf öğretmeni Hatice Akçabayır (30), hastanede hayatını kaybetti. Hatice Akçabayır, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

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