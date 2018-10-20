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Oxford'da Kılıçdaroğlu'nu terleten AK Parti sorusu

Oxford Üniversitesi'nde Türk öğrencilerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kaybettiği seçimlerle ilgili gelen soruya cevap vermekte güçlük çekti.

20 Ekim 2018 Cumartesi 10:01

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir takım temaslarda bulunmak üzere gittiği İngiltere'de, dünyaca ünlü münazara platformu Oxford Union'ı ziyaret etti. Burada Türk öğrencilerle bir araya gelen CHP Lideri, gündeme ilişkin soruları cevapladı. Ancak Türk öğrencilerin soruları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun istediği yönde olmadı.

"AK Parti'den hiçbir ders çıkarmadınız mı?"

Ensonhaber'in haberine göre, 16 yıldır her seçimden galibiyetle çıkan AK Parti'den hiç ders alıp almadığı yönündeki soru karşısında ne diyeceğini şaşıran Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz tarihten ders çıkarmaya çalışıyoruz, herhangi bir siyasi partiden değil. Otoriterliği siyasetin ana omurgası haline getiren bir siyasi partiden ders çıkaracak değiliz." diye cevap verdi.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 10:01
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