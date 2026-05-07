Oxfordlu doktorlardan kalp yetmezliği için yapay zeka

Oxford Üniversitesi'nde görevli kardiyologlar, beş yıl öncesinden kalp yetmezliği riskini tahmin eden yapay zeka aracı geliştirdiler.

Oxford ekibi tarafından geliştirilen ve kalp hastalıklarında devrim olarak nitelendirilen yeni yapay zeka aracı, kalbin çevresindeki yağlarda iltihap ve olabilecek sağlık sorunlarını önceden tahmin edebiliyor. İnsan gözüyle görülemeyen sıkıntıları tespit eden sistem, rutin kardiyak BT taramalarıyla kalp yetmezliğini belirlemede eski sisteme göre daha avantajlı..

Yeni sistem, hastalığın hem de yıllar öncesinden tespitini tümü ile yapay zekaya bırakıyor..

Dünya genelinde 60 milyondan fazla kişi, kalbin kan pompalama işlevini yeterince yerine getirememesi durumuyla karşı karşıya kaldığı belirtilirken, kardiyologlar yetmezliğin önceden tespit edilmesinin önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Bu sayede doktorlar, hastalığı yıllar öncesinden erken aşamalarda yönetebilecekler ve tedbir alabilecekler.

Yapılan araştırmalara göre, en yüksek risk grubundaki kişilerin, en düşük risk grubundakilere göre 20 kat daha fazla kalp yetmezliği geliştirme ihtimali olduğu belirtilirken, beş yıl içinde bu durumun ortaya çıkma ihtimali ise dörtte bir oranında.

72,000 hasta üzerinde eğitilen yapay zeka aracı, İngiltere'deki dokuz Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) güvencesinde doğrulandı. BT taramalarından sonraki on yıl boyunca takip edilen bu hastalarda, beş yıl içinde kalp yetmezliği geliştirme riskini %86 doğrulukla tahmin etti.

Sonuçların, Amerikan Kardiyoloji Koleji Dergisi'nde yayımlandığı belirtilirken, Araştırmayı yöneten Oxford'dan Kardiyovasküler Tıp Profesörü Charalambos Antoniades, "Biyobilim ve bilgisayar teknolojisindeki gelişmeleri kullanarak kalp yetmezliğinin tedavisinde büyük bir adım attık" dedi.

Antoniades, "Yeni yapay zeka aracımız, insan müdahalesine gerek kalmadan her hasta için mutlak bir risk skoru üretebiliyor. Bu çalışma kardiyak BT taramalarını kullanmış olsa da, bu yöntemi herhangi bir nedenle yapılan göğüs BT taramalarına da uygulamak için çalışıyoruz" dedi.

Oxford ekibi, aracı, sağlık sistemlerine dahil etmek için onay sürecine başlıyor. Amaçları, hastane radyoloji bölümlerinde rutin kardiyak BT tarama analizlerine eklemek.

Çalışmayı finanse eden İngiliz Kalp Vakfı'nın Klinik Direktörü Dr. Sonya Babu-Narayan, "Kalp yetmezliği genellikle çok geç teşhis ediliyor, bazen sadece hasta hastaneye yatış yaptığında fark ediliyor. Geç teşhis, hastaların kalp kasında zaten ciddi hasar oluşmuş olabileceği anlamına gelebilir. Bu araç, doktorların kalp yetmezliğini daha erken fark etmelerine yardımcı olabilir" dedi. Erken teşhis sayesinde doktorlar, hastaların durumunu daha iyi yönetebilir ve böylece daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürme şansı elde edebilirler.

Uzmanlar, kalp sağlığını artırmanın en iyi yolunun bol miktarda meyve ve sebze tüketmek, fiziksel olarak aktif kalmak, sağlıklı bir kiloda olmak, sigarayı bırakmak, alkol tüketimini azaltmak ve kan basıncını kontrol altında tutmak olduğunu belirtiyor.