Ovmaç çorbası nasıl yapılır? Ovmaç ne demek? Ovmaç çorbası tarifi

Yerel şive gereği Uvmaç Çorbası ya da Umaç Çorbası gibi isimlerle anılmaktadır. Yumurta ve çok az su ile muammele edilen hamurun avuç içlerinde ovularak çimdik çimdik parçalara ayrılmasından sebep bu ismi almıştır.

Trakya mutfağında temel tarifte yoğurtlu terbiye bulunur. Buna rağmen yoğurtlu terbiye yapılmayıp tereyağda kavrulmuş birkaç kaşık salça çorbaya ilave edilerek lezzetlendirildiğine de rastlanır.

Ovmaç çorbası nasıl yapılır? İşte Ovmaç çorbası tarifi...

Ovmaç ne demektir?

1.elle ufalanmış hamurdan yapılan çorba.

2.parçalanmış yufka ekmeğini yağda kızartıp üstüne yoğurt dökülerek yapılan çoban yemeği.

Ovmaç çorbası tarifi

1 adet küçük boy soğan

2 çorba kaşığı ayçiçeği yağı

1 çay kaşığı biber salçası ya da kırmızı pul biber

1 su bardağı un

Yarım bardak su

1 tatlı kaşığı tuz

1,5 litre su

Yapılışı

Küçük bir kuru soğanı küp küp doğrayın ve sıvı yağa dökün. Soğan pembeleştiğinde bir çay kaşığı salça ekleyip karıştırın. Üzerine 1,5 litre su ekleyip kaynatın. Başka bir kapta bir su bardağı una yarım su bardağı su katıp topaklanana kadar karıştırın. Bu karışımı kaynayan harca yavaş yavaş ekleyin. Eklerken diğer yandan karıştırmaya devam edin ve tuzunu ekleyin. 10-15 dakika sonra pişen çorbayı ateşten alın.