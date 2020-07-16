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Teknoloji

OverWatch Grand Final şampiyonasının ne zaman olacağı açıklandı

Oyun şirketi Blizzard OverWatch Grand Final şampiyonasının çevrimiçi yapılacağını açıkladı. Turnuva ne zaman başlıyacak işte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-16 16:30:00 - 2020-07-16 16:48:11
OverWatch Grand Final şampiyonasının ne zaman olacağı açıklandı

Yeni tip Koronavirüs(Kovid-19) pandemisi sadece sanat,turizm,spor organizyasyonlarını değil e-Spor camiasınıda derinden etkiledi. Ülkemizde çoğunluk olarakda yurt-dışında düzenlenen e-Spor organizasyonları yasaklar sebebiyle seyirciz online ortama taşındı.Merakla beklenilen OverWatch Grand Final turnuvası oyun şirketi Blizzard tarafından online ortamda yapılacağı açıklandı.3 yıllık tarihinde ilk kez çığlık atan taraftarlarların olacağı bir arena olmayacak.3 Eylül'de Play-Off şeklinde başlıyacak olan turnuva Kuzey Amerika ve Asya kıtasının en iyilerininde karşılaşması ile final verecek. Asıl finalin Asya'da henüz belirlenmemiş bir yerde yapılacığını söyleyen Blizzard, oyuncular ve antrenörlerinin, yayıncıların ve yapımcıların seyahat, konaklama, yeme-içme ihtiyaçlarınıda karşılayacağınıda belirtti. 

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