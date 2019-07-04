Overrated yiyecek ve içecekler ekşi sözlükle gündem oldu. Overrated kelime manası olarak abartılmış,fazla değer verilmiş, gözünde büyütülmüş anlamlarına gelmektedir. Peki Overrated yiyecek ve içecekler neler?

Ekşi sözlükle takipçiler lokum,döner, pizza, salatalık, kahveyi Overrated yiyecek ve içecekler olarak saymakta.

Makaron tatlıları

Dünyanın bir çok yerinde yapılan bu tatlı kurabiyeler içerik yönünden çok lezzetli olsa da internet kullanıcıları fiyatının pahalı oluşundan ve kullanılan renklendiricilerden dolayı overrated yiyecekler menüsünden sayılmakta.

Meyveli sodalar

on yıllarda aşırı tüketilen meyveli sodalar da içerisinde ki tatlandırıcılar, koruyucu maddeler, aromatik özler den dolayı özellikle mide ve gastrit açısından kötü sonuçlar doğurmakta bundan dolayı overrated içecekler menüsünde.

Pizza menüleri

Pizza İtalya ve Avrupa kültüründen bizim sofralarımıza konuk olan bir yemek. Ülke genelinde bir çok kişinin severek yediği bu yiyecek içerisinde ki yoğun hamurdan dolayı avrupa’nın obezite seviyesini yükselten gıdaların başında. Biz de bundan dolayı pizzayı overrated yiyecekler menüsünden sayılmakta.