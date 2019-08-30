Oval Ofis'teki skandal patlak verdi! Trump'ı satıp kaçtı

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasından bu yana şahsi asistanlığını yapan Madeleine Westerhout (28) dün görevinden istifa etti. Westerhout'un ani istifasına yol açan sebepler ise, Başkan Trump'ın ailesi ile ilgili olayları ve müdahil olduğu Oval Ofis faaliyetlerini gazetecilere sızdırması...

Amerikan New York Times'ın haberine göre; makam odası Oval Ofis'in hemen karşısında bulunan Westerhout'un ani istifasına yol açan şeyin, Başkan Trump'ın ailesi ve müdahil olduğu Oval Ofis faaliyetlerine ilişkin gazetecilere bilgi sızdırmasının ortaya çıkması.

Adının açıklanmaması kaydıyla NYT'a bilgi veren bir yetkili, Madeleine Westerhout'un Trump'ın New Jersey'ye yaptığı bir iş gezisi sırasında otelde kalan gazetecilerle Trump ailesine ve Oval Ofis faaliyetlerinin ayrıntılarına ilişkin bilgileri uluorta paylaştığının ABD lideri tarafından öğrenildiğini söyledi.

İstifaya ilişkin bilgi sahibi kaynak, "Güvenin suistimali derhal bir eylem gerektirir: Sayın Westerbout artık 'ayrı bir çalışan' olarak görülüyor ve Beyaz Saray'a dönmesine izin verilmeyecek" dedi.

Ne Beyaz Saray ne de Westerbout cephesi konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.