0553 313 94 23

Ovacık jeotermalde aynı şirkete yeni ruhsat

İzmir’in Çeşme ilçesi Ovacık Mahallesi’nde, açılmak istenen 9 jeotermal kuyu ile ilgili ruhsat alan şirket, ruhsat süresinin dolmasının ardından yeni açılan ihaleye katılan olmayınca tekrar ruhsat aldı.

22 Şubat 2019 Cuma 12:56
Ovacık jeotermalde aynı şirkete yeni ruhsat

İzmir’in Çeşme ilçesi Ovacık Mahallesi’nde, açılmak istenen 9 jeotermal kuyu ile ilgili ruhsat alan şirket, ruhsat süresinin dolmasının ardından yeni açılan ihaleye katılan olmayınca tekrar ruhsat aldı.


Çeşme’nin Ovacık Mahallesi’ndeki en verimli ovada açılmak istenen jeotermal kuyular ile ilgili ruhsat alan şirket, ruhsat süresinin 19 Haziran 2018 tarihinde dolması üzerine 4 Aralık 2018 tarihinde tekrar ihaleye çıkmış; ancak 9 kuyunun açılacağı parsellerle ilgili teklif gelmemişti. Teklif gelmemesi üzerine ihalesiz olarak müracaata açık hale gelen söz konusu parseller için aynı şirket tekrar müracaat ederek, valilikten tekrar ruhsat aldı.


Çeşme’de tepkilere, dava konusuna neden olan ve bilirkişi tarafından verilen raporda, tarım arazileri olması nedeniyle "ÇED gerekli değildir" kararının uygun olmadığı belirtilmişti. Bilirkişi raporuna mahkemenin de uyması sonucunda yürütmeyi durdurma kararı verilen JES kuyuları ile ilgili sorun, yeniden ruhsatlarla tekrar gündeme geldi.


JES kuyuları ile ilgili davacı tarafın avukatlığını yapan Seher Gacar, aynı şirkete tekrar ruhsat verilmesi üzerine yaptığı açıklamada, "Bundan sonraki süreci takip edeceğiz. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün idare mahkemesi kararına rağmen tekrar ’ÇED gerekli değildir’ kararı vermesini beklemiyorum. Bu kez ’ÇED olumlu’ kararı ile geleceklerdir. ’ÇED olumlu’ kararına karşı da dava açılıp iptali mümkün. Sonuna kadar kararlılıkla gideceğiz kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 12:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karaçi’de 5 çocuk gıda zehirlenmesinden öldü
    1. Karaçi’de 5 çocuk gıda..
    2. DP Bilecik Belediye Başkan adayı..
    3. Ülkede ayakta! 7.7 şiddetinde deprem..
    4. KOMEK kursiyelerinden “VEFA” projesi
    5. PFDK’dan Cizrespor Teknik Direktörü..
    6. Almanya'da iş dünyası güveni 50 ayın..
    7. Tunceli TSO’dan Başkan..
    8. Cezayir Devlet Başkanı Bouteflika,..
    9. Ekvador'da 7,5 büyüklüğünde deprem
    10. Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları
    11. 4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin..
    12. Siirt’te otomobil takla attı: 5 yaralı
    13. Kılıçdaroğlu, Antalya’ya geliyor
    14. 7 kişilik aile takla atan araçtan sağ..
    15. Antalyaspor’da tüm maçlarda oynayan..
    16. Celal Doğan’dan GGC’ye ziyaret
    17. Nevşehir’de 3 yıl 4 ay hapis cezası..
    18. Başkan Dağdelen: “Kırıkkale’de..
    19. Yılmaz: "Toroslar’da ulaşılabilir..
    20. Uyuşturucu satışı yapan 6 kişi..
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...