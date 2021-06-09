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Spor Oussame Tannane kimdir hayatı | Oussame Tannane kaç yaşında?
Spor

Oussame Tannane kimdir hayatı | Oussame Tannane kaç yaşında?

Oussame Tannane kim? Gelecek sezon şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertli kulüp, Hollanda ekibi Vitesse forması giyen Oussame Tannane ile görüşmek için İstanbul'a davet etti. Peki, Oussame Tannane kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-06-09 17:25:00 -
Oussame Tannane kimdir hayatı | Oussame Tannane kaç yaşında?

Oussame Tannane 23 Mart 1994 yılında Fas'ın Tétouan şehrinde dünyaya geldi. Oussama Tannane ailesiyle birlikte Hollanda'ya gittikten sonra profesyonel futbol kariyeri için ilk adımlarını atmaya başladı.

Ajax altyapısında yetişen Oussama Tannane, sırasıyla PSV, Heerenveen, Heracles gibi takımlarda oynadı. Fransa'ya geçiş yapan Tannane, Sant-Etienne takımına transfer oldu. Kiralık olarak Las Palmas forması da giyen Tannane son olarak Vitesse'ye geçti.

Oussame Tannane sezon Hollanda Ligi'nde 29 maça çıktı. Vitesse formasıyla 7 gol atıp 9 asist yapan Faslı oyuncu başarılı bir performans ortaya koydu.

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