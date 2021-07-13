ÖTV indirimi son dakika gelecek mi? ÖTV indirimi ne zaman gelecek? ÖTV indirimi yüzde kaç?

Korona salgınının başlamasıyla birlikte özellikle de 2. el araba fiyatları bir hayli yükseldi. İkinci el araç almak isteyenler ise ÖTV indiriminin yapılması suretiyle 2. el otomobil fiyatlarının aşağıya çekileceğinin bekleyişi içinde. Peki ÖTV indirimi 2021 olacak mı? Araç fiyatlarına ÖTV indirimi gelecek mi?

Lüks tüketim (mücevher, araba) çevreye ve insana zarar veren maddeler (sigara, benzin) için devlet tarafından Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmaktadır. Arabalardan ÖTV’nin alınması araba fiyatlarının da yükselmesi anlamına geliyor. Araba sahibi olmak isteyenler ise alının bu ÖTV’nin indirimini talep ediyor.

ÖTV indirimi gelecek mi?

2021 yılı ÖTV indirimine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir. Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel modelin alt donanım paketlerini şu an için yüzde 50'lik dilimde tutabildiklerini vurgulayarak, "Ancak hem maliyetler hem de döviz kurunun değişkenliği ile fiyatlar artmaya devam ediyor. Matrah düzenlemesi şart. Biz de bu konuda görüşmelerimize devam ediyoruz. Özellikle ODD ve OSD üzerinden konunun sıkı takipçisiyiz. Çok kısa bir süre içerisinde matrah dilimlerinde yeni bir düzenleme olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. Diğer yandan bakanlığa yakın kaynaklardan, sektör temsilcilerinin bu yönde talebinin olduğu ancak ÖTV matrahının değişimine ilişkin resmi bir gelişmeyi henüz teyit edemeyecekleri bilgisi alındı.

ÖTV ne kadar oldu? 2021 ÖTV oranları

30 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete ile ÖTV oranlarında değişiklik gerçekleşmiştir. Yapılan güncelleme ile 2021 yılında geçerli olan ÖTV oranları şu şekildedir:

Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyen, matrahı 85 bin TL’ye kadar olan araçların ÖTV oranı %45

Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyen, matrahı 85 bin TL ile 130 bin TL arası araçların ÖTV oranı %50

Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyen, matrahı 130 bin TL üzeri araçların ÖTV oranı %80

Motor silindir hacmi 1600 cm³ ile 2000 cm³ arası, matrahı 170 bin TL’ye kadar araçların ÖTV oranı %130

Motor silindir hacmi 1600 cm³ ile 2000 cm³ arası, matrahı 170 bin TL üzeri araçların ÖTV oranı %150

2000 cm³ üzeri motor silindir hacmi olan matrahında sınır olmayan araçların ÖTV oranı %220