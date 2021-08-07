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Dünya Oturuma katılım isteğini geri çevirdiler! Hindistan'a tepki
Dünya

Oturuma katılım isteğini geri çevirdiler! Hindistan'a tepki

Pakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Munir Akram, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) Başkanlığını yürüten Hindistan’ın, Afganistan konulu oturuma katılması için İslamabad’a izin vermemesine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 19:51:00 -
Oturuma katılım isteğini geri çevirdiler! Hindistan'a tepki

Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Munir Akram, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) Başkanlığını yürüten Hindistan’ın, Afganistan konulu oturuma katılması için İslamabad’a izin vermemesine tepki gösterdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Akram, konuya ilişkin ABD’nin New York şehrinde yaptığı basın açıklamasında, BM Güvenlik Konseyi'nin Afganistan konulu oturumuna katılmak için resmi talepte bulunduklarını fakat bunun reddedildiğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi Başkanlığını yürüten Hindistan’dan Pakistan için adalet beklemediklerini belirten Akram, toplantıda Hint ve Afgan diplomatların Pakistan topraklarının teröristlerce "güvenli cennet" şeklinde kullanıldığına dair iddialarına da tepki gösterdi.

Akram, Pakistan topraklarının Afganistan’ın istikrarsızlaştırılması için kullanılmasına asla izin vermediklerini dile getirerek, Afganistan'dan da aynısını umduklarını ifade etti.

Hindistan, 1 Ağustos'ta BM Güvenlik Konseyi Başkanlığını Fransa'dan devralmıştı.

Dışişleri Bakanlığından Afganistan'a tepki

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen oturumda Afganistan'ın BM Daimi Temsilcisi Ghulam Isaczai’nin asılsız iddialarla Pakistan’ı hedef aldığı ve bu suçlamaların reddedildiği bildirildi.

ABD ve NATO güçlerinin ülkeden ayrılmasının tamamlanmak üzere olduğu hatırlatılan açıklamada, Afganistan’da artan şiddetten ve Afganlararası müzakerelerde önemli bir ilerleme kaydedilmemesinden ciddi endişe duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, Afganistan hükümetine Pakistan’ı suçlamaktan kaçınması, bölgedeki barış, güvenlik ve ilerlemeye yönelik zorlukların üstesinden gelmek için İslamabad ile anlamlı şekilde ilişki kurması çağrısında bulunuldu.

Afganistan hükümet yetkilileri ve özellikle Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Emrullah Salih ile Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib, uzun süredir İslamabad’ı, Taliban’ın yeni saldırı dalgasının arkasında olmakla suçluyor.

Pakistan ise bu iddiaları reddediyor.

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor.

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