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Oturarak Voleybol Türkiye Kupası

- Karadeniz Ereğli Belediyespor, Türkiye şampiyonu oldu

09 Aralık 2018 Pazar 19:17
Oturarak Voleybol Türkiye Kupası


ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen Oturarak Voleybol Türkiye Kupası'nda, Karadeniz Ereğli Belediyespor şampiyon oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından Serinevler Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun final müsabakasında Karadeniz Ereğli Belediyespor, Adana Ayyıldız Engelliler Spor Kulübü'nü 3-0 yendi.

Şampiyon takıma kupa ve madalyaları TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk ile Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş tarafından verildi.

Müsabakalar sonucunda Adana Ayyıldız Engelliler Spor Kulübü ikinci, Karaman Gençlik ve Spor Kulübü de üçüncü sırayı aldı.


Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 19:17
  1. Adana
  2. Karadeniz Ereğli Belediyespor
  3. Oturarak Voleybol Türkiye Kupası

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