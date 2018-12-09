



ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen Oturarak Voleybol Türkiye Kupası'nda, Karadeniz Ereğli Belediyespor şampiyon oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından Serinevler Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun final müsabakasında Karadeniz Ereğli Belediyespor, Adana Ayyıldız Engelliler Spor Kulübü'nü 3-0 yendi.

Şampiyon takıma kupa ve madalyaları TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk ile Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş tarafından verildi.

Müsabakalar sonucunda Adana Ayyıldız Engelliler Spor Kulübü ikinci, Karaman Gençlik ve Spor Kulübü de üçüncü sırayı aldı.



