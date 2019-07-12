Oturarak Voleybol Milli Takımı, Macaristan yolcusu Budapeşte'de 15-20 Temmuz tarihlerinde yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milliler, yarın Macaristan'a gidecek

ANKARA (AA) - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 15-20 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, yarın bu kente gidecek. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım Zonguldak kampındaki son antrenmanıyla hazırlıklarını tamamladı. Şampiyonada Türkiye, B Grubu'nda Rusya, Polonya, Bosna Hersek, Hollanda ve Hırvatistan ile mücadele edecek. A Grubu'nda ise Macaristan, Almanya, Ukrayna, Letonya, Sırbistan ve Litvanya yer alacak. Gruplarında ilk 4 sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek.

Türkiye'nin şampiyonadaki grup maç programı (TSİ) ise şöyle:

15 Temmuz Pazartesi: 10.45 Rusya-Türkiye 20.30 Türkiye-Hollanda

16 Temmuz Salı: 10.45 Polonya-Türkiye 20.15 Türkiye-Hırvatistan

17 Temmuz Çarşamba:

17.00 Bosna Hersek-Türkiye





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