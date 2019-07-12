Oturarak Voleybol Milli Takımı, Macaristan yolcusu
Budapeşte'de 15-20 Temmuz tarihlerinde yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milliler, yarın Macaristan'a gidecek12 Temmuz 2019 Cuma 16:24
ANKARA (AA) - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 15-20 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, yarın bu kente gidecek.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım Zonguldak kampındaki son antrenmanıyla hazırlıklarını tamamladı.
Şampiyonada Türkiye, B Grubu'nda Rusya, Polonya, Bosna Hersek, Hollanda ve Hırvatistan ile mücadele edecek.
A Grubu'nda ise Macaristan, Almanya, Ukrayna, Letonya, Sırbistan ve Litvanya yer alacak.
Gruplarında ilk 4 sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek.
Türkiye'nin şampiyonadaki grup maç programı (TSİ) ise şöyle:
15 Temmuz Pazartesi:
10.45 Rusya-Türkiye
20.30 Türkiye-Hollanda
16 Temmuz Salı:
10.45 Polonya-Türkiye
20.15 Türkiye-Hırvatistan
17 Temmuz Çarşamba:
17.00 Bosna Hersek-Türkiye
YORUM YAZ