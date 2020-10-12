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Aktüel Ottawa Büyükelçisi Uras: "Kanada Türkiye ile birlikte çalışmalı"
Aktüel

Ottawa Büyükelçisi Uras: "Kanada Türkiye ile birlikte çalışmalı"

Yeniakit Publisher
2020-10-12 00:12:40 -
Ottawa Büyükelçisi Uras: "Kanada Türkiye ile birlikte çalışmalı"

TORONTO (AA) – Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras, Kanada’nın Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmayı sona erdirmek için Türkiye ile birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.

Büyükelçi Uras, Kanada’nın tirajı yüksek günlük gazetelerinden Toronto Star’da yayımlanan makalesinde, "Son birkaç haftadır Kanada kamuoyu, Ermenilerin Azerbaycan topraklarındaki işgali ve Dağlık Karabağ çevresindeki çatışmalarla ilgili bir dezenformasyon kampanyasıyla bombalanıyor. Bu kampanya NATO müttefiki olan ülkemin drone teknolojisi konusunda haksız yere cezalandırılmasıyla sonuçlandı." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Dağlık Karabağ çatışmasına dahil olmadığının altını çizen Uras makalesinde, "Ermenistan’ın Türkiye’yi bu çatışmanın içine çekme girişimleri boşuna. Erivan, Türkiye'yi kışkırtmaya çalışmak yerine aklını başına almalı, işgal ettiği Azeri topraklarını boşaltmalı ve kalıcı bir çözüm için gerçekten Azerbaycan ile konuşmaya başlamalı." görüşlerini dile getirdi.

- "Ermenistan uluslararası sistemle alay ediyor"

Ermeni liderliğinin gün geçtikçe daha histerik ve saldırgan hale geldiğini, çatışmayı yayarak dikkati yasadışı işgalinden uzaklaştırıp Ermenistan'ı suçlu yerine “kurban” olarak göstermeye çalıştığını kaydeden Uras, şunları kaydetti:

"Dağlık Karabağ sorununun merkezinde yasadışı Ermeni işgali yatıyor. Birçok Kanadalı, sesi çok çıkan Ermeni lobisi ve müttefiklerinin ürettiği yoğun propaganda bulutu nedeniyle bu temel gerçeği gözden kaçırmış olabilir. Ermenistan, dört BM Güvenlik Konseyi kararına ve ‘işgalci Ermeni kuvvetlerinin derhal, tam ve koşulsuz geri çekilmesi’ çağrısında bulunan birçok BM Genel Kurulu kararına rağmen, 30 yıldır Azerbaycan topraklarının yüzde 21'ini işgal etti. Ermenistan, bu kararları göz ardı ederek uluslararası hukuk ve kurallara dayalı uluslararası sistemle alay ediyor.’’

- "Kalıcı barışın yolu, Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi"

Ermenistan'ın silahlı saldırganlığını yeniden başlatmasıyla Türkiye’nin Azerbaycan'a verdiği desteği yinelediğini hatırlatan Uras, makalesinde şu görüşlere yer verdi:

"Türkiye, bu çatışmaya taraf değil ve savaş alanında bulunmuyor. Türkiye sınırlarına yakın çatışma ve savaş istemiyor. Azerbaycan ile Ermenistan arasında ihtiyacımız olan barış, geçici bir yara bandı değil, kalıcı ve adil olmalıdır. Bu ancak tüm Azeri topraklarındaki Ermeni işgaline son verilerek başarılabilir. Bu amaçla Kanada ve uluslararası toplum, Ermenistan'a yasadışı işgalini kesin olarak sona erdirmesi için baskı yapmalıdır. Bu sadece Azerbaycan ile değil, Türkiye ile de kalıcı bir barış ve çok daha iyi ilişkilerin yolunu açacaktır."

- "Barış için birlikte çalışalım"

Kanada'nın, şımarık bir çocuk gibi davranan Ermeni lobisinin propagandalarıyla NATO’daki müttefiki Türkiye'ye yönelik koyduğu savunma teçhizatı kısıtlamalarının iyi bir mesaj olmadığına değinen Kerim Uras, şunları kaydetti:

"Bu tür kısıtlamalar saldırgan Ermenistan'ı cesaretlendirmekten başka bir şey yapmıyor. Tanıdığım Kanada, dış politikasında uluslararası hukuku ve insan haklarını desteklemekten haklı olarak gurur duyar. Bu nedenle Ermenistan'ın BM kararlarına saygı göstermesini ve yasadışı işgaline son vermesini talep ederek Güney Kafkasya'da barış ve istikrarı desteklemenin tam zamanı değil mi? Bu anlayışla Kanadalı ortaklarımızı, adil, uzun ömürlü ve barışçıl bir çözüme ulaşmak için Ermeni liderliğine baskı yapmak üzere NATO müttefiki Türkiye ile birlikte çalışmaya çağırıyorum.’’


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