Otoyolda makaslayan tır, bariyerlere çarptı
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde yağış sebebiyle kontrolden çıkarak makaslayan tır, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Otoyolun Sapanca geçişi Kırkpınar Mahallesi mevkii Ankara istikametinde Ş.G. idaresindeki 34 DRU 260 plakalı tır, yağış sebebiyle kontrolden çıkarak makaslayan tır, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Yaralının olmadığı kazada tırın dorsesinde bulunan plastik paletler emniyet şeridine devrildi. Paletler bulunduğu yerden kaldırılırken olay yerine gelen polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.
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