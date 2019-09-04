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Otoyol ve iş yerlerinden çaldıkları kabloları satanlar suçüstü yakalandı

Kocaeli’de iş yerleri ve Kuzey Marmara Otoyolu’ndan çaldıkları elektrik kablolarını hurdacıya satmaya çalışan 5 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:21
Otoyol ve iş yerlerinden çaldıkları kabloları satanlar suçüstü yakalandı

Kocaeli’de iş yerleri ve Kuzey Marmara Otoyolu’ndan çaldıkları elektrik kablolarını hurdacıya satmaya çalışan 5 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 3’ü tutuklanırken, şahısların 11 olayın faili olduğu ortaya çıktı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Körfez, Dilovası ve Gebze ilçelerinde farklı tarihlerde iş yerleri ve Kuzey Marmara Otoyolu’nda elektrik kablosu çalınması sonrasında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde farklı adreslerde çalışmalar neticesinde kabloları çalan şahısların hırsızlık sırasında kullandıkları aracın aynı olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kimlikleri tespit edilen D.S., H.O., R.Y., H.O. ve İ.Ö. takibe alındı.


Takip altına alınan şahıslar, çaldıkları kabloları Gebze Arapçeşme Mahallesi’nde bulunan bir hurdacıya satmaya çalışırken, ekipler operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda şahıslar çaldıkları kablolarla yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma komutanlığına götürülen şahısların yakalanması ile Körfez ilçesinde 4, Dilovası ilçesinde 3, Gebze ilçesinde 4 olmak üzere toplam 11 faili meçhul hırsızlık olayı, aydınlatılmış oldu. Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edildi. Adliyedeki ifadeleri sonrasında hakim karşısına çıkartılan şahıslardan D.S., H.O. ve R.Y.’nin tutuklanmasına karar verilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:21
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