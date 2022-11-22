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Dünya Otoyol kenarına bırakılan bavuldan kadın cesedi çıktı! Gözaltına alınanlar şoke etti
Dünya

Otoyol kenarına bırakılan bavuldan kadın cesedi çıktı! Gözaltına alınanlar şoke etti

Hindistan'da bir otoyol kenarına bırakılan bavulun içinden kadın cesedi çıktı. Gözaltına alınanlar ise şok etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 13:03:00 -
Otoyol kenarına bırakılan bavuldan kadın cesedi çıktı! Gözaltına alınanlar şoke etti

Hindistan'da Yamuna otoyolu yakınlarında bir bavul içine konulmuş genç bir kadın cesedi bulundu. Polis, kadının otopsi sonucunda kafasında, yüzünde ve vücudunun diğer kısımlarında yara izlerinin olduğunu ve kadının göğsünden iki kez vurularak hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Polis, 22 yaşındaki genç kadının babası tarafından öldürüldüğünü ve kadının anne ve babasının gözaltına alındığını belirtti.

Polis, babanın ruhsatlı tabancasına ve olayda kullanıldığı iddia edilen araca el koyarken, davayı "namus cinayeti" olarak ele aldıklarını söylüyor.

 

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