Otostop çekip bindiği araç hayatını bitirdi!
Adana’da, otostop çekip bindiği kamyonetin otomobil ile çarpışması sonucu 59 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Salih Özcan’ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kozan’dan Kadirli'ye giden 51 yaşındaki Harun Coşkun (51) yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen kamyonet, Pekmezci kavşağında kafa kafaya çarpıştı.
Kazada, kamyonete otostop çekip bindiği öğrenilen Salih Özcan (59) hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücüler ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Salih Özcan’ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.