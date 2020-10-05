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Ekonomi Otopratik’ten özel indirim kampanyası
Ekonomi

Otopratik’ten özel indirim kampanyası

Hızlı bakım servis zinciri Otopratik, yeni bir kampanya ile sürücüleri desteklemeyi sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 12:17:00 -
Otopratik’ten özel indirim kampanyası

Brisa’nın binek ve hafif ticari araç bakımı üzerine uzmanlaşan, hızlı bakım servis zinciri Otopratik, yeni bir kampanya ile sürücüleri desteklemeyi sürdürüyor.

Türkiye’de 60’tan fazla mağaza ile hizmet veren Otopratik, araç sahiplerine her 500 TL’lik servis işleminde 50 TL indirim sunuyor. Aynı zamanda 9 taksite varan ödeme kolaylıkları da araç sahipleri ile buluşturuluyor. Kampanya 31 Ekim 2020 tarihine kadar geçerli olacak.

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