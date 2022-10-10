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Gündem Otoparktan araba çalıp bunu yapmışlar! Vay manyaklar vay
Gündem

Otoparktan araba çalıp bunu yapmışlar! Vay manyaklar vay

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde anahtar kopyalama yöntemi ile bir otomobili çalan Tolga U., 8 saatlik takibin ardından yakalandı. Şüphelinin çaldığı araçla kız arkadaşı Gamze T.'ye şehir turu yaptırdığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 11:22:00 -
Otoparktan araba çalıp bunu yapmışlar! Vay manyaklar vay

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde anahtar kopyalama yöntemi ile bir otomobili çalan Tolga U., 8 saatlik takibin ardından yakalandı. Şüphelinin çaldığı araçla kız arkadaşı Gamze T.'ye şehir turu yaptırdığı öğrenildi.

8 Ekim Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Gaziakdemir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Kültürpark'a konser için gelen Yasin Başpınar'ın otoparka bıraktığı otomobil çalınınca, durum polise bildirildi. Aracın 2 anahtarının da kendisinde olduğunu belirten Başpınar'ın şikayet sonrası çalışma başlatıldı.
Uludağ yolu, Çekirge ve Dobruca Mahallesi'nde arama yapan ekipler, 8 saat sonra aracın Çekirge Devlet Hastanesi otoparkında olduğunu belirledi. Otoparka baskın yapan polis, otomobili burada buldu.

Acil servisten kaçarken yakalandı

Otomobildeki Gamze T., ilk ifadesinde aracın çalıntı olduğunu bilmediğini, erkek arkadaşı ile şehir turu yaptığını söyledi. Gamze T.'nin ifadesinin ardından erkek arkadaşı Tolga U., hastanenin acil servisinde kaçmaya çalışırken yakalandı.

Tolga U. ile Gamze T., gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Otomobilin anahtar kopyalama yöntemi ile çalındığını belirleyen ekipler ise araçta arama yaptı.
Araçta yine çalınan bir otomobilin aküsü ile uyuşturucu içmek için kullanılan aparat ele geçirildi. 

 

 

 

 

 

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