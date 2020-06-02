Otomotivde sektör hareketlenecek

Sıfır taşıtta yüzde 0,49 vade farkı oranıyla finansman imkanının 30 Haziran’da biteceğine dikkat çekerek, “Bu destek devam ettirildi. Bu umut verici bir şey” diyen Şahsuvaroğlu, “Araç bulunurluğunda 15 Haziran’dan sonra çok sıkıntı yaşamayız” görüşünü dile getirdi.

Düğün yapacaklara müjde

Pandemi sürecinde çarkları hiç durdurmayıp sürekli çalışan sektörlerden biri olduklarını belirten mobilya sektörü temsilcileri ise “Açıklanan kredi paketinin 2019 yılını 3,5 milyar dolar ihracat ile kapatan ve sadece 500 milyon dolarlık bir ithalat gerçekleştiren mobilya sektörü için önemli bir adım olacağını düşünüyoruz” görüşünü dile getirdi.

Pazarda talep artışı olacaktır

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, kamu bankalarının açıkladığı yeni “taşıt kredisi paketine ilişkin, “Verilen desteklerle birlikte pazarda talep artışı olacaktır. Bu durum sektörümüzün yararına olacak ve bu süreç içinde en azından geçen yılki satış adetlerine ulaşacak olmamızın önünü açacaktır” dedi. Bozkurt, “Otomotiv sektöründe yerli üretim yapan anlaşmalı firmalara aylık yüzde 0,49- yüzde 0,69 faiz oranı ile sunulan taşıt kredisi imkanını, ihracat, üretim ve istihdam açısından en yüksek katma değeri yaratan otomotiv sektörüne verilen önemli bir destek olarak görüyorum. Devletimizin devreye aldığı bu destek otomotiv sektörünü hareketlendirecek ve satışlara olumlu yansıyacaktır” diye konuştu.