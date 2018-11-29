Otomotivciler siparişlere yetişemiyor

1.600 cc ve altı motorlu taşıtlarda ÖTV oranının yüzde 45’ten yüzde 30’a çekilmesi; ticari araçlarda KDV’nin yüzde 18’den yüzde 1’e indirilmesi otomotiv satışlarına olumlu katkı yaptı. Otomotiv firmalarının talepleri karşılamakta, siparişlere yetişmekte güçlük çektiğini vurgulayan Retail Türkiye Editörü Çambel, hükümetin uyguladığı vergi indirimlerinin araç satışlarına ivme kattığının altını çizdi.