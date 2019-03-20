Otomotivciler gücünü kendi evinde gösterecek

Üretiminin yüzde 80’ini ihraç ederek Türkiye sanayiinin liderliğini yapan otomotiv endüstrisi, dünyanın 3. Büyük Otomotiv Endüstrisi Fuarı “Automechanika Istanbul”a hazırlanıyor. Sektör, 4-7 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenecek fuarda gücünü kendi evinde Dünya’ya gösterecek. Türkiye’nin otomotiv sanayiinin önde gelen derneklerinden TAYSAD, OSS, TOBFED, TEHAD, AUSDER, AKÜDER ve TOSFED’in katkılarıyla düzenlenecek fuarda bu yıl 50.000’e yakın satın almacıyı Türk üreticilerle bir araya gelmesi hedefleniyor. TOSFED Başkan Vekili Nisa Ersoy toplantıda, Automechanika Istanbul’un, Türkiye’nin üretim potansiyelini en iyi şekilde temsil eden, uluslararası boyuttaki ticaret ve bilgi platformu olduğuna dikkat çekti. Otomotivin dünya trendlerinden en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğine dikkat çeken sözcüler, fuarın Türkiye’nin bu trendleri yakalaması ve fırsata çevirmesi için önemli fırsatlar sunduğunu da vurguladı.